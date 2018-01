La defensa del detenido ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, pidió su excarcelación a la Cámara Federal porteña, en la causa por la que está detenido por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.



Paralelamente, en la misma causa, el juez federal Sergio Torres -en reemplazo de su colega Claudio Bonadio- rechazó un nuevo pedido de excarcelación de otro de los detenidos, el dirigente social Luis D'Elía, informaron fuentes judiciales.



En una audiencia con los camaristas de feria Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia, el defensor de Zannini, Mariano Fragueiro Díaz, argumentó que el ex funcionario no puede ya entorpecer la investigación porque el juez la dio por cerrada y comenzó el trámite del envío a juicio, según explicaron fuentes judiciales.



Además, al exponer de manera oral, sostuvo que Zannini carece de otras causas judiciales en trámite, tiene arraigo y se presentó en una comisaría de Santa Cruz a preguntar si había alguna orden de detención en su contra apenas notó que era vigilado, cuando fue preso por orden del juez federal Claudio Bonadio.



El abogado remarcó que, en todo caso, debería estar en la misma situación que otros procesados en el caso sin prisión preventiva, como el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.



Los camaristas resolverán esta semana si conceden el beneficio a Zannini, detenido en la cárcel de Ezeiza desde hace un mes en la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán que dio origen a la denuncia del fallecido fiscal del caso, Alberto Nisman.



Por otro lado, Torres rechazó un nuevo planteo de la defensa de D'Elía para ser excarcelado, presentado con el argumento de que la causa ya terminó su etapa de investigación. Este rechazo podrá ser apelado ante la Cámara Federal porteña.



En la causa fueron procesados con prisión preventiva la ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, D'Elía, Zannini, Fernando Esteche y Jorge Khalil.



Los procesamientos fueron confirmados por la Cámara Federal y ahora sus defensas apelaron ante la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, que deberá tratar sus planteos en feria judicial.



Todos los procesados con prisión preventiva en esta causa, a excepción de Cristina Fernández de Kirchner, se encuentran actualmente detenidos.



En tanto, en relación a la senadora nacional por Unidad Ciudadana, el juez federal Claudio Bonadio, a cargo del expediente, remitió al Senado un pedido de desafuero, aún pendiente de tratamiento, para poder proceder a su detención.