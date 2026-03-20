A Milei se le terminó el encanto: el 68% de los argentinos lo percibe "muy agresivo" y al 57% ya le aburre su estilo

El escenario político atraviesa un cambio de ciclo marcado por el desgaste. El "efecto novedad" que acompañó a Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada muestra signos de agotamiento según el último Diagnóstico Cuantitativo Nacional de la consultora TresPuntoZero. El estudio, realizado a mediados de marzo de 2026, indica que el carisma del mandatario ya no impacta de la misma forma: un 57,4% de los encuestados afirma que el estilo presidencial "ya lo aburre".

Este agotamiento de la mística libertaria se refleja también en una mirada crítica sobre las formas del Ejecutivo. El informe arroja un dato contundente sobre la percepción ciudadana: el 68,1% de los argentinos define al Presidente como una persona "muy agresivo". Lo que en otro momento se festejaba como una performatividad humorística o una disrupción necesaria, hoy empieza a leerse como un factor de cansancio que ya no ofrece la sorpresa de los primeros meses.

La caída de la imagen y el fin del "sacrificio"

La desaprobación a la gestión oficial se consolidó en un 59,8%. Al analizar el detalle de la encuesta, resalta que casi la mitad del país, un 49,2%, califica el rumbo del Gobierno directamente como "Muy Malo". Por el contrario, la imagen positiva se mantiene en un núcleo duro del 37,2%, evidenciando que el oficialismo ha dejado de sumar apoyos por fuera de su base electoral más rígida una vez que el "encanto" inicial se esfumó.

Este escenario corre en paralelo al desinfle del relato sobre el esfuerzo personal. El informe de 44 páginas destaca que el 61,2% de los argentinos ya no está de acuerdo con la premisa de que "hay que sufrir ahora para estar mejor después". La desilusión con la idea del sacrificio muestra que la paciencia social llegó a un límite ante la falta de resultados tangibles.

Economía real: Bajos salarios y falta de paciencia

El factor determinante del cambio de clima es la situación económica cotidiana. Según el sondeo, el principal problema del país son los "bajos salarios" (26,4%), un ítem que se consolidó por encima de la inflación general. Esta realidad explica por qué el 59,1% de los ciudadanos asegura de forma tajante que "ya no puede esperar más" para ver mejoras en su economía personal.

A la caída del poder adquisitivo se le suma una preocupación creciente por la desocupación (18%). Ante este panorama, el estilo del Presidente, enfocado en la disputa dialéctica y los gestos para las audiencias digitales, se percibe como distante de las demandas urgentes de la calle.

Incertidumbre y riesgo de estallido social

El diagnóstico también alerta sobre cómo el tono del Gobierno impacta en la sensación térmica de la paz social. Lejos de transmitir seguridad, el estilo confrontativo alimenta temores específicos en la población:

Un 58,1% percibe un riesgo real de estallido social .

El 55% teme una nueva corrida cambiaria .

El 52% ve factible un escenario de hiperinflación.

En definitiva, el sondeo de TresPuntoZero de marzo marca que la figura presidencial perdió la capacidad de asombrar a través del humor o la provocación. Al agotarse el efecto novedad, la sociedad ha pasado a juzgar al Gobierno por sus resultados económicos más que por su relato. Con el enojo (36,3%) como sentimiento dominante y una agresividad que ya genera rechazo, el Ejecutivo enfrenta el desafío de gestionar en un clima donde el espectáculo ya no alcanza para sostener las expectativas.