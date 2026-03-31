Acuerdo comercial con Estados Unidos: el Congreso reabre una negociación clave para su aprobación

La Argentina firmó en febrero 2026 un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco con los Estados Unidos y el gobierno de Javier Milei acelera para conseguir la aprobación en la Cámara de Diputados del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en el marco de un convenio con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO).

Las negociaciones ya arrancaron en el Congreso Nacional a pesar de las diferencias internas sobre el encuadre legislativo y el oficialismo tiene intenciones de avanzar con el debate durante el mes de abril.

Es uno de los compromisos clave incluidos en el entendimiento comercial con el país que gobierna el republicano Donald Trump, aunque también el más complejo ya que genera rispideces en los sectores productivos impactados, como el farmacéutico, ya que incluye analizar términos de la propiedad intelectual.

El gobierno avanza con detalles del acuerdO con EE.UU.

El acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos establece un mecanismo global bajo la tutela de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a fin de unificar el registro de patentes en diversas regiones al mismo tiempo.

El gobierno de Milei considera que ese camino es estratégico para profundizar el vínculo comercial y diplomático con Washington.

Javier Milei y Donald Trump en Miami, Estados Unidos.

Por eso, la administración de La Libertad Avanza se mueve contrarreloj con iniciativas como la Resolución 75/2026 del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) que actualizó los cánones del organismo e instauró la Unidad de Medida Arancelaria de la Propiedad Industrial (UMAPI).

El sistema regirá desde el mes de mayo y contempla indexaciones mensuales atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La decisión tomada por el Poder Ejecutivo se articula con la derogación de las limitaciones de 2012 que puntualmente condicionaban el patentamiento farmacéutico. De esta manera, o sea, eliminando ese "filtro" restrictivo para las invenciones químico-farmacéuticas, el INPI da de baja barreras regulatorias de la gestión anterior.

Acuerdo clave con alta sensibilidad política

Para alcanzar el objetivo, el gobierno mira el frente interno de alta sensibilidad política. Por un lado, los laboratorios internacionales presionan activamente por la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) para estandarizar criterios globales.

Por el otro, las empresas nacionales mantienen una postura defensiva de su posición en el mercado y de su inversión. La advertencia es sobre el impacto en la capacidad de competencia, en la producción de medicamentos genéricos y el normal abastecimiento del mercado doméstico.

Habrá que esperar a ver si se imponen los funcionarios con visión más pragmática en el gobierno de Milei, que impulsan la agenda exterior de apertura comercial y alineamiento total con Estados Unidos; o si crecen las voces en representación de la industria nacional.