Adiós a la boleta de papel: la Ciudad digitaliza el pago de ABL y Patentes

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, anunció que la emisión de las boletas de ABL y Patentes será absolutamente digital a partir del mes de abril.

Con esta iniciativa, la administración porteña proyecta un ahorro anual de $3.900 millones, al eliminar los costos de impresión y distribución postal.

La transición se apoya en que una amplia mayoría de los contribuyentes ya utiliza canales electrónicos, con registros que alcanzan el 66% en el caso de las patentes y el 63% para el Alumbrado, Barrido y Limpieza.

Implementación y plazos del nuevo sistema

El cambio entrará en vigencia con la cuarta cuota anual de los impuestos, cuyo vencimiento está programado para el martes 21 de abril.

Según información oficial recabada por Crónica, desde el próximo miércoles 1° de abril las facturas ya no llegarán por correo físico y estarán disponibles exclusivamente en la plataforma de la AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos).

El objetivo oficial no solo es económico, sino también ambiental, reduciendo el impacto del uso masivo de papel.

Para quienes aún no están familiarizados con las herramientas tecnológicas, la Ciudad de Buenos Aires mantendrá esquemas de asesoramiento presencial en las sedes de la AGIP, aunque el objetivo es que la totalidad de los tributos migren progresivamente hacia este formato virtual.

Canales de pago y acceso a la información

Los vecinos contarán con diversas alternativas para cancelar sus obligaciones sin necesidad de la boleta física.

El proceso principal consiste en ingresar a la web oficial del organismo recaudador con el número de partida, donde se podrá visualizar, descargar o pagar directamente el comprobante.

Asimismo, se mantendrán habilitadas las siguientes opciones: