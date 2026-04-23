AEDBA repudió la prohibición de ingreso de periodistas a la Casa de Gobierno

La Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA) emitió un comunicado de prensa en el que rechazó la prohibición de ingreso a la Casa de Gobierno que afectó a los periodistas acreditados de medios de comunicación de todo el país durante la jornada del jueves.

La entidad denunció que la medida tuvo un carácter "general e indiscriminado", ya que alcanzó a la totalidad de los profesionales que habitualmente desarrollan su labor en dicha sede. Según AEDBA, el hecho no es aislado, sino parte de "una preocupante secuencia de agravios y restricciones" que afectan el ejercicio de la prensa escrita y el derecho a la información.

Hostilidad oficial y antecedentes de restricciones

En su comunicado, la asociación señaló con "profunda alarma" la persistencia de descalificaciones y agravios personales hacia periodistas por parte de las autoridades. Advirtió que ese tipo de discurso "degrada el debate público" y fomenta un clima de hostilidad que pone en riesgo la integridad de quienes informan a la ciudadanía.

Asimismo, AEDBA recordó que los incidentes de hoy se suman a una serie de precedentes marcados por limitaciones en el acceso a las fuentes, cambios de último momento en las dinámicas de acreditación y un discurso oficial que, a su criterio, intenta presentar al periodismo crítico como adversario político.

La transparencia en la Casa Rosada, "garantía del sistema republicano"

La entidad subrayó que, como agrupación de editores de diarios con alcance nacional, tiene la responsabilidad de velar por el "libre flujo de noticias" desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia el resto del país. En esa línea, sostuvo que cualquier obstáculo impuesto en la Casa Rosada repercute negativamente en el derecho a la información de todos los argentinos.

"La labor periodística de indagación y control es una pieza esencial del equilibrio democrático", remarcó AEDBA en el texto, en el que instó a las autoridades nacionales a restablecer un entorno de respeto mutuo y a garantizar las condiciones de seguridad y libertad de acceso necesarias para que la prensa pueda cumplir su misión.