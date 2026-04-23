Alarma por el propofol: presentan un proyecto para evitar desvíos y uso indebido

La diputada nacional Silvana Giudici presentó un proyecto de ley para reforzar los controles sobre el uso de propofol en establecimientos de salud públicos y privados. La iniciativa propone que clínicas y hospitales deban notificar de manera obligatoria cualquier faltante, desvío o irregularidad en el manejo de este anestésico.

La propuesta surge en un contexto de preocupación por recientes muertes vinculadas al uso indebido de la sustancia, incluso en ámbitos hospitalarios. "Las recientes muertes vinculadas al uso de propofol como droga recreativa encendieron una alarma que no puede ser ignorada", sostuvo la legisladora, quien advirtió sobre el robo de anestésicos en áreas quirúrgicas y prequirúrgicas.

El proyecto toma relevancia tras casos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires, como la muerte de un anestesiólogo de 38 años que se desempeñaba en el Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, y la de un enfermero de 33 años hallado sin vida bajo los efectos de propofol. Según se desprende de la iniciativa, estos episodios expusieron una modalidad delictiva que involucra a personal vinculado a áreas de anestesia, con desvío del fármaco para consumo o distribución ilegal.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la incorporación del propofol al listado oficial de Medicamentos de Alto Riesgo (MER) de la ANMAT. Esta categoría está reservada para sustancias que requieren controles reforzados por su potencial impacto ante errores, contaminación o uso indebido.

En la actualidad, los faltantes de propofol no se reportan bajo reglas unificadas. Situaciones habituales como roturas de ampollas, descartes o sobrantes no cuentan con criterios claros de notificación, lo que dificulta el control del stock y la detección temprana de irregularidades.

La iniciativa establece que cada pérdida, desvío o evento adverso deberá ser informado de inmediato a las autoridades sanitarias. Además, propone reforzar la trazabilidad del medicamento dentro del circuito hospitalario, desde la apertura de la ampolla hasta su administración al paciente o su descarte.

"Mientras que el fentanilo tiene un antagonista específico, el propofol carece de un ‘interruptor' químico para revertir sus efectos de inmediato. Esto significa que no tiene un antídoto y de allí su peligrosidad", explicó Giudici.

El proyecto se enmarca en una serie de iniciativas impulsadas por la diputada en materia de control de sustancias sensibles. Entre ellas, se encuentra una propuesta previa sobre trazabilidad del fentanilo y el impulso de una comisión investigadora por muertes asociadas a este opioide.

La iniciativa sobre el propofol cuenta con el acompañamiento de más de 25 diputados nacionales de distintos espacios políticos y busca avanzar en un régimen especial de control que refuerce la fiscalización, el registro y los mecanismos de alerta dentro del sistema de salud.