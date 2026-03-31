Alerta por ciberataque: IOMA confirmó un intento y crece la preocupación por otros organismos

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) confirmó un ataque cibernético que afectó los padrones de afiliación, aunque aseguró que no comprometió datos personales sensibles ni alteró el funcionamiento del sistema.

"La obra social ya ha iniciado las denuncias penales y otras acciones legales correspondientes ante la Comisión del ciberdelito para prevenir con ello cualquier otro intento de estafa, lo que implica colaborar con las autoridades competentes para detener estas prácticas", aseguraron en una comunicación oficial.

La amenaza surgió tras la publicación del grupo Chronus Team, una organización con antecedentes en América Latina vinculada a filtraciones de datos de organismos públicos. A partir de esa alerta, la obra social reforzó las medidas de resguardo sobre la información de sus afiliados. Pero no sería el único implicado.

En paralelo, informes de ciberseguridad advirtieron sobre un posible ataque coordinado de mayor escala que apuntó a distintas áreas del Estado. Entre los organismos mencionados aparecen el Banco Central, la Jefatura de Gabinete, ministerios nacionales de Educación y Seguridad, además de la Corte bonaerense.

También figuran fuerzas policiales de varias provincias y organismos. En el área educativa, los reportes incluyeron dependencias de distintas jurisdicciones y bases de datos nacionales. Aunque hasta el momento, la mayoría de estos organismos no confirmó de manera oficial filtraciones o accesos indebidos, por lo que la información se mantiene bajo investigación.

Frente a este escenario, IOMA alertó sobre "intentos de estafa mediante falsos gestores que buscan obtener datos personales con excusas como la actualización de credenciales o validación de información".

El organismo remarcó que nunca solicita claves, contraseñas ni códigos de verificación por canales no oficiales y pidió a los afiliados no responder mensajes sospechosos ni ingresar a enlaces desconocidos.