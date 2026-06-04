Argentina condenó los ataques de Irán a objetivos civiles en Kuwait y Bahréin

La Argentina condenó hoy "en los términos más enérgicos" los ataques perpetrados por la Guardia Revolucionaria de Irán contra objetivos civiles en Kuwait y Bahréin.

Las agresiones, que incluyeron el uso de misiles y drones por parte del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), provocaron víctimas fatales, decenas de heridos y severos daños materiales en infraestructuras clave.

A través de un comunicado difundido por la Cancillería, el país expresó su rechazo a la ofensiva sobre la terminal de pasajeros del aeropuerto internacional del Estado de Kuwait y diversas instalaciones en el Reino de Bahréin.

El documento, sostiene que estos ataques representan una vulneración de las normas globales de convivencia.

El rechazo del Ministerio de Relaciones Exteriores

El ministerio que encabeza Pablo Quirno fue contundente al señalar que las acciones militares de la república islámica carecen de sustento legal en el marco externo.

"Estos actos injustificados sobre infraestructuras vitales y objetivos civiles son contrarios a los principios fundamentales del derecho internacional", afirmó la misiva oficial.

Asimismo, el texto subraya el apoyo del gobierno argentino hacia las naciones afectadas en este contexto de tensión en el Medio Oriente.

"La Argentina expresa su plena solidaridad con los pueblos y los gobiernos de Kuwait y Bahréin y reitera su rechazo a toda forma de agresión que amenace la seguridad regional", concluye el comunicado de la cartera diplomática.

Preocupación de la comunidad internacional

La escalada de violencia también generó la reacción de las Naciones Unidas.

El secretario general del organismo, Antonio Guterres, manifestó su profunda preocupación por los informes de víctimas civiles y recordó que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe de forma estricta cualquier tipo de ofensiva dirigida hacia infraestructura no militar.

El máximo referente de la ONU instó a las partes a respetar las normativas vigentes, mientras se evalúa el alcance total de los daños producidos por las incursiones iraníes en territorio kuwaití y bahreiní, que marcan un nuevo punto de conflicto en la región.