El Papa León XIV y Mahmud Abás dialogaron para exigir un alto al fuego y el respeto al derecho internacional

La Santa Sede y el Estado de Palestina reforzaron sus vínculos este lunes a través de un contacto directo entre sus máximos líderes.

De esta manera, el Papa León XIV atendió un llamado de Mahmud Abás con el fin de abordar los "preocupantes acontecimientos del conflicto en Oriente Medio y las condiciones de vida del pueblo palestino", según informaron fuentes oficiales vaticanas a medios de prensa internacionales.

El intercambio telefónico sirvió para ratificar la postura de la Iglesia frente a la escalada bélica. "Durante la conversación el Pontífice renovó el compromiso de la Santa Sede a favor de la paz, que debe alcanzarse a través del diálogo político y diplomático, y del pleno respeto del Derecho Internacional», detalló el comunicado.

Otros encuentros

Este acercamiento se produce meses después del encuentro presencial que ambos mantuvieron el pasado 6 de noviembre en el Palacio Apostólico.

En aquella oportunidad, que coincidió con la primera década del acuerdo bilateral entre ambos Estados, los mandatarios coincidieron en la necesidad imperiosa de enviar asistencia a los civiles en Gaza y avanzar hacia una salida definitiva basada en la coexistencia de dos Estados.

La conversación de hoy marca un nuevo paso en la búsqueda de una tregua efectiva, priorizando la diplomacia como única vía para estabilizar la región y garantizar la supervivencia de la población afectada.