Axel Kicillof lanzó su espacio en la Ciudad de Buenos Aires y llamó a "abrir un nuevo ciclo" en la Argentina

El gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó hoy la franquicia porteña de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la plataforma política con la que viene dando la disputa en la interna peronista, y con la que busca nacionalizar su propuesta de cara a las elecciones del 2027.

En un acto que se llevó a cabo en el Teatro Picadero del centro porteño, el mandatario provincial apuntó: "Este no es un año de campaña, sino de construcción de un movimiento fuerte, confiable, que entusiasme a la mayoría y nos permita ponerle fin al gobierno de Milei y a 20 años de macrismo en la ciudad".

Por su parte, apuntó que "el Gobierno Nacional está en una fase maníaca, hablando de un milagro económico que contrasta con la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas".

"No nos sorprende, porque la derecha siempre ha hecho lo mismo: oculta la realidad, falsea las causas y esconde cuál es el modelo de país al que nos quieren llevar", sostuvo Kicillof.

"Ante ello, no alcanza con militar contra Milei y los intereses que lo impulsan: nuestro desafío es luchar contra el desinterés, el desánimo y la resignación que buscan instalar en nuestro pueblo", agregó.

En ese sentido, el gobernador señaló: "El principal riesgo que corremos es que convenzan a la sociedad de que este modelo de ajuste y destrucción del tejido productivo era inexorable".

"En eso debemos ser muy claros: vamos a sumar a todos los que comprendan que estamos en la otra vereda de estas políticas económicas y de este proyecto de país que representa Milei", remarcó.