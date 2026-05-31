Convocan a un ayuno de ocho días en Plaza de Mayo contra las políticas del Gobierno

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto a la Mesa Ecuménica por la democracia, la vida y el bien común, convocó a una jornada nacional de ayuno y oración contra el Gobierno que se realizará en Plaza de Mayo a partir de este martes, 2 de junio.

La medida, que busca manifestarse contra la gestión de Javier Milei, tendrá réplicas en distintas plazas de todo el país.

El sentido de la medida y las actividades

La actividad se extenderá hasta el 9 de junio bajo la consigna "Ayuno y oración para despertar las conciencias".

Según informaron los organizadores, la propuesta busca abrir un espacio público de reflexión frente al hambre, la exclusión, la violencia y el deterioro social. Desde la organización resumieron el sentido de la medida con una consigna: "Ayunamos para denunciar el hambre. Nos reunimos para defender la vida. Oramos para sostener la esperanza".

Durante los ocho días que durará la protesta, se prevén encuentros con distintos sectores sociales, actividades culturales y espacios abiertos de participación comunitaria. La campaña tendrá como eje central la idea de "construir paz con justicia social y justicia ambiental".

Respaldo de sectores gremiales y críticas oficiales

La iniciativa también fue acompañada por sectores sindicales, entre ellos las dos CTA, que llamaron a federalizar la convocatoria junto a organizaciones sociales, de derechos humanos y comunidades de fe.

En un comunicado, plantearon que se trata de una campaña pública de reflexión y compromiso comunitario, utilizando el ayuno como "signo de denuncia y de solidaridad" con quienes padecen las consecuencias de la crisis social.

En los últimos meses, Pérez Esquivel había cuestionado en varias oportunidades la gestión actual. En la víspera de los 50 años del Golpe de Estado, el referente llamó a "recuperar no solo el tiempo perdido, sino también todo aquello que este Gobierno destruye".

Asimismo, apuntó contra la política exterior del mandatario, sosteniendo que "no puede hablar en nombre del pueblo argentino ni de los pueblos de América Latina".