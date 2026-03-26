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Jueves, 26 de marzo de 2026

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POLÉMICA

El Gobierno explicó por qué votó en contra de condenar la esclavitud en África

La decisión, en sintonía con a la de Estados Unidos e Israel, generó sorpresas e indignación en todo el arco político.

Francisco Nutti

El Gobierno de Javier Milei justificó su decisión de votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que declaró a la trata transatlántica de esclavos y a la esclavitud racializada de africanos como "el crimen más grave contra la humanidad". La decisión generó sorpresas e indignación en todo el arco político.

Este sufragio ubicó al país en una posición de fuerte aislamiento internacional junto a Estados Unidos e Israel frente a 123 países que apoyaron el texto y 52 que se abstuvieron, entre ellos Reino Unido y los miembros de la Unión Europea, como Francia y Alemania, entre otros.

La votación de la Argentina, en línea con Estados Unidos e Israel generó polémica.
La votación de la Argentina, en línea con Estados Unidos e Israel generó polémica.

La iniciativa había sido propuesta por Ghana y recibió el respaldo de la mayoría de los estados miembros. La resolución resaltó "la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de los africanos" como el máximo crimen por las consecuencias que trajo consigo.

La justificación de Argentina, Estados Unidos e Israel

 En una misma dirección, los tres países (Argentina, Estados Unidos e Israel) calificaron al texto como "problemático" y sostuvieron que "no reconoce un derecho legal a reparaciones por hechos que no eran ilegales bajo el derecho internacional de la época".

En ese marco, cuestionaron que la resolución genere una competencia entre tragedias históricas. En tanto que quienes se absutiveron advirtieron sobre el riesgo de jerarquizar crímenes de lesa humanidad y hacer comparaciones que podrían afectar la memoria de otras víctimas.

La decisión de la Argentina generó polémica.
La decisión de la Argentina generó polémica.

Cabe destacar que la decisión de la gestión libertaria de rechazar la resolución no es un hecho aislado dentro del sistema internacional, ya que se volvió frecuente que el país intervenga en debates globales sensibles vinculados a los derechos humanos.

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