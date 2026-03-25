El gobierno de Javier Milei votó en contra de la declaración de la ONU sobre la esclavitud africana

La Asamblea General de la ONU aprobó la resolución impulsada por Ghana que declara a la esclavitud en África como el "delito más grave de la historia contra la humanidad". La Argentina votó en contra junto a otros dos países: Estados Unidos e Israel.

El gobierno de Javier Milei ratificó así su alineamiento geopolítico, una decisión que se suma al apoyo a la guerra con Irán, entre otras. El texto fue votado a favor por 123 países, mientras Europa se abstuvo.

La votación en la sede de Naciones Unidas en Nueva York abre la puerta a los reclamos de países afectados por ese flagelo para solicitar reparaciones económicas y morales ante el esclavismo en el mundo.

Cómo fue la votación sobre esclavitud en la ONU

La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una resolución que califica la trata de esclavos y la esclavitud como "el crimen de lesa humanidad más grave" de la historia.

En el marco del Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavizados, el presidente de Ghana, John Dramani Mahama, obtuvo un histórico avance para su país en su búsqueda de obtener disculpas públicas oficiales y la aplicación de justicia restaurativa para otros pueblos que sufrieron la esclavitud.

Histórica votación en la ONU que declaró a la esclavitud como delito de lesa humanidad.

Junto a Estados Unidos (gobernado por Donald Trump) e Israel (Benjamín Netanyahu), la Argentina, a cargo de Milei, votó en contra de la primera resolución integral sobre la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos en la historia de la ONU.

En febrero de 2013, los 54 países de África se unieron a Sudamérica en la "Declaración de Malabo" en el marco de la III Cumbre América del Sur para reconocer los legítimos derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes.





Noticia en Desarrollo...