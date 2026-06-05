El Gobierno preadjudicó la privatización de la hidrovía: qué empresa resultó ganadora

El Gobierno de Javier Milei preadjudicó la licitación del dragado y mantenimiento de la hidrovía Paraná-Paraguay.

Como resultado de la evaluación final, fue seleccionada la sociedad de la empresa belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus.

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El Ministerio de Economía, en un comunicado, explicó que el dictamen de preadjudicación repasó la totalidad del proceso de tres etapas y recomendó a la ganadora en base al sistema de puntajes establecido junto a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD).

Fue aconsejada la preadjudicación del contrato a la sociedad de Jan de Nul y Servimagnus por sobre la de su compatriota DEME NV.

En tanto, la empresa brasileña DTA Engenharia había sido declarada inadmisible por no cumplir el requerimiento básico de presentar la garantía de mantenimiento de oferta.

La sociedad de Jan de Nul y Servimagnus, durante las dos primeras etapas de análisis técnico, obtuvo 66,20 puntos, en tanto que DEME alcanzó 42,14.

En lo que respecta a la propuesta económica, las dos empresas obtuvieron puntajes idénticos, ya que ambas ofrecieron el menor precio posible. Eso, para el Gobierno, implica una rebaja tarifaria inmediata de los costos logísticos.

El Ministerio de Economía, en el parte informativo, defendió el proceso de selección al asegurar que se dio "cumplimiento al pie de la letra de la documentación licitatoria y la normativa argentina, así como las recomendaciones de las mejores prácticas internacionales de la ONU".

Además, señaló que en las distintas evaluaciones realizadas el proceso licitatorio no recibió ningún pedido de impugnación a sus actos por parte de las empresas participantes, mientras que la Justica rechazó "todas las denuncias que buscaron entorpecer su avance".

Y finalizó: "Cumplida dicha instancia, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación proseguirá en las instancias finales hacia la adjudicación del contrato".