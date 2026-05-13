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Miércoles, 13 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
PRIMER ACUERDO

El Gobierno homologó la paritaria de la UATRE tras 45 días de demora

La ministra Sandra Pettovello destacó la validación del convenio salarial del gremio rural como un avance en el nuevo sistema de negociación.

El Gobierno Nacional oficializó la primera paritaria bajo el régimen de la reciente reforma laboral, correspondiente a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). 

El gremio, liderado por José Voytenco, había denunciado una "demora administrativa injustificada" de 45 días por parte de la Secretaría de Trabajo, aunque desde la cartera de Julio Cordero alegaron que el proceso se completó en 24 horas tras la presentación de las ramificaciones.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, calificó el hecho como "un paso clave en la actualización del sistema de negociación colectiva, con reglas más modernas, ágiles y transparentes para el mundo del trabajo".

Escalas salariales para el sector rural

El acuerdo comprende el trimestre marzo-mayo y establece que el sueldo básico para peones generales en el mes de mayo será de $1.088.358,51, sumado a una asignación no remunerativa de $5335,10. De esta manera, el total para esta categoría alcanzará los $1.093.693,61.

Otras categorías también actualizaron sus montos para el cierre del trimestre:

  • Peón único: Percibirá un total de $1.121.529,21.

  • Conductores y maquinistas: La remuneración totaliza $1.213.589,24.

  • Encargados: El piso salarial se ubica en $1.391.641,65.

Retroactivos de marzo y abril

La paritaria también detalló los haberes percibidos en los meses previos. En marzo, un peón general alcanzó los $1.035.939,95, mientras que en abril el monto ascendió a $1.067.018,15 (incluyendo básico y sumas no remunerativas).

Para el personal especializado, como albañiles, herreros y mecánicos, el sueldo de mayo se fijó en $1.158.597,91, consolidando así el esquema de recomposición salarial para los trabajadores del campo bajo la nueva normativa vigente.

Pizarras salariales de mayo 2026

CategoríaBásicoTotal con No Remunerativo
Peón General$1.088.358$1.093.693
Especializados$1.152.918$1.158.597
Tractoristas$1.207.842$1.213.589
Encargados$1.385.050$1.391.641
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