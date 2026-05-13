El Gobierno homologó la paritaria de la UATRE tras 45 días de demora

El Gobierno Nacional oficializó la primera paritaria bajo el régimen de la reciente reforma laboral, correspondiente a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

El gremio, liderado por José Voytenco, había denunciado una "demora administrativa injustificada" de 45 días por parte de la Secretaría de Trabajo, aunque desde la cartera de Julio Cordero alegaron que el proceso se completó en 24 horas tras la presentación de las ramificaciones.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, calificó el hecho como "un paso clave en la actualización del sistema de negociación colectiva, con reglas más modernas, ágiles y transparentes para el mundo del trabajo".

Hito histórico en materia laboral.



Se homologó la primera paritaria realizada bajo el nuevo régimen establecido por la Ley de Modernización Laboral.



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Escalas salariales para el sector rural

El acuerdo comprende el trimestre marzo-mayo y establece que el sueldo básico para peones generales en el mes de mayo será de $1.088.358,51, sumado a una asignación no remunerativa de $5335,10. De esta manera, el total para esta categoría alcanzará los $1.093.693,61.

Hito histórico en materia laboral.



Se homologó la primera paritaria realizada bajo el nuevo régimen establecido por la Ley de Modernización Laboral.



Un paso clave en la actualización del sistema de negociación colectiva, con reglas más modernas, ágiles y transparentes para el... pic.twitter.com/ptUfpkyasH — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) May 13, 2026

Otras categorías también actualizaron sus montos para el cierre del trimestre:

Peón único : Percibirá un total de $1.121.529,21 .

Conductores y maquinistas : La remuneración totaliza $1.213.589,24 .

Encargados: El piso salarial se ubica en $1.391.641,65.

Retroactivos de marzo y abril

La paritaria también detalló los haberes percibidos en los meses previos. En marzo, un peón general alcanzó los $1.035.939,95, mientras que en abril el monto ascendió a $1.067.018,15 (incluyendo básico y sumas no remunerativas).

Para el personal especializado, como albañiles, herreros y mecánicos, el sueldo de mayo se fijó en $1.158.597,91, consolidando así el esquema de recomposición salarial para los trabajadores del campo bajo la nueva normativa vigente.

Pizarras salariales de mayo 2026