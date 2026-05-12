El Gobierno privatizó la mayor transportadora eléctrica por US$356 millones

El Gobierno nacional oficializó este martes la adjudicación del 100% de las acciones estatales en la controlante de Transener al consorcio integrado por Genneia y el grupo Edison.

La operación se concretó por un total de US$356.174.811,78, cifra que superó ampliamente el precio base de US$206 millones fijado inicialmente en la licitación.

Con esta medida, el Ministerio de Economía busca que el Estado abandone su rol empresario en el sector energético.

Infraestructura estratégica y plan de privatización

Transener es la pieza fundamental del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), ya que administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión.

Su red une al país de norte a sur, extendiéndose desde Jujuy hasta Santa Cruz.

Según la cartera que conduce Luis Caputo, esta transferencia es un paso clave para "devolverle al sector privado la gestión e inversión en el transporte eléctrico".

La venta de las acciones en Citelec (sociedad controlante donde también participa Pampa Energía) forma parte de una estrategia más amplia para privatizar los activos de Enarsa.

Desde el Ministerio de Economía enfatizaron que el Estado "se retira definitivamente de su participación en la empresa", cumpliendo con lo estipulado en la Ley Bases.

El futuro de los activos de Enarsa

Tras esta operación, el mapa de activos públicos en el sector energético se ha reducido significativamente.

De las diez unidades de negocio que Enarsa controlaba a fines de 2024, actualmente solo conserva cuatro áreas clave. Entre ellas se destacan la UTE Escobar, las centrales termoeléctricas San Martín y Manuel Belgrano, y la firma Enarsa Patagonia.

El plan oficial contempla continuar con este proceso mediante nuevas concesiones.

Luego de haber privatizado las represas del Comahue a fines de 2025, el Ejecutivo mantiene bajo análisis las centrales hidroeléctricas ubicadas en las provincias de Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut.