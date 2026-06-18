El Poder Ejecutivo publicó las candidaturas para cubrir 15 vacantes en la justicia federal y el Ministerio Público

El Poder Ejecutivo publicó este jueves en el Boletín Oficial la propuesta de candidatos para cubrir vacantes clave en el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Defensa (MPF).

El listado oficial comprende a los postulantes seleccionados para ocupar despachos en diferentes juzgados y cámaras tanto de la Capital Federal como del interior del país.

Alcance geográfico de las designaciones

A través de un decreto del Ministerio de Justicia, se dieron a conocer los nombres de los profesionales que aspiran a cubrir un total de 15 vacantes estratégicas en la estructura judicial nacional.

Los nombramientos previstos corresponden a tribunales con asiento en la Capital Federal y en las provincias de Corrientes, Buenos Aires (juzgados de La Plata) y Santa Fe. Asimismo, el documento contempla la cobertura de un cargo de Defensor Público oficial en territorio correntino.

Período de observaciones ciudadanas

La difusión de las ternas en el diario oficial del Estado cumple con el paso administrativo requerido por la normativa vigente.

La publicación apunta a abrir los plazos correspondientes para que los ciudadanos, organizaciones civiles y los propios sectores del ámbito legal puedan revisar los antecedentes de los nominados y presentar las objeciones o impugnaciones pertinentes a las candidaturas propuestas por el Ejecutivo antes de su posterior elevación al Senado.