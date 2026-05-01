Fernando Espinoza: "Este 1° de mayo está marcado por la tristeza y desesperanza, con más de 300 mil nuevos desocupados"

Durante la multitudinaria Marcha por el Día del Trabajador y la Trabajadora, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, se hizo presente para acompañar, una vez más, los reclamos del pueblo argentino, allí manifestó: "La gran mayoría de las argentinas y los argentinos estamos en la calle exigiendo cambiar este rumbo económico".



Junto a trabajadoras y trabajadores de la quinta provincia argentina, La Matanza, Fernando Espinoza se movilizó en una nueva convocatoria nacional que describe la profunda crisis económica y social que atraviesa el país: "Otra vez el pueblo argentino salió a las calles en este 1° de mayo diferente, marcado por la tristeza y la desesperanza, con más de 300 mil nuevos desocupados en la Argentina", expresó Fernando Espinoza y subrayó: "El Peronismo está donde hay que estar, en la calle, con la juventud y con los más grandes, para decirle basta al gobierno de Milei".



"Antes que pagar la deuda externa, hay que pagar la deuda interna, que es con nuestras jubiladas y jubilados, nuestras trabajadoras y trabajadores, las personas con discapacidad, los estudiantes universitarios y los chicos de nuestras escuelas", sostuvo el presidente de la FAM e indicó: "Milei debe devolverle a la provincia de Buenos Aires los recursos que le robó para que puedan comer todos los chicos, no 6 de cada 10 como él quiere".



"Milei sostiene que su gobierno es el mejor de la historia, pero esa afirmación está completamente alejada de la realidad", planteó Fernando Espinoza y remarcó: "Milei vive en Narnia. Lo invitamos a salir de las oficinas y recorrer cualquier ciudad de la Argentina: Milei es el primer presidente de la historia argentina que nunca visitó una escuela, que nunca habló con las maestras, que nunca visitó una fábrica, que nunca habló con los trabajadores, que nunca visitó un centro comercial para hablar con los comerciantes, ni mucho menos visitó un centro de jubilados".

"Este 1° de mayo de 2026, una multitud de jóvenes, trabajadores y estudiantes volvió a salir a la calle. Y cuando la juventud y los trabajadores comparten el mismo camino, es porque comienza una nueva etapa: es la nueva Argentina que ya empezó a latir", concluyó Fernando Espinoza.