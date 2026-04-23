Fernando Iglesias sumó otro cargo: es embajador en Luxemburgo

El Gobierno de Javier Milei otorgó un nuevo cargo al ex diputado nacional Fernando Iglesias ya que desde este jueves es embajador en Luxemburgo. Asume sin dejar de ser el principal representante diplomático del país ante Bélgica y la Unión Europea.

El nuevo nombramiento fue confirmado mediante el Decreto 268/2026 publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno.

Qué establece el decreto con la nueva designación de Fernando Iglesias

El texto oficial indica que se designó "Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gran Ducado de Luxemburgo al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Fernando Adolfo Iglesias".

En el decreto se aclara que el nombramiento es "sin perjuicio de sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de Bélgica y ante la Unión Europea". Además, señala que la designación de Iglesias se concreta luego de que Luxemburgo concedió el plácet de estilo.

Desde el Poder Ejecutivo informaron que la medida se inscribe en una política de reorganización de la estructura diplomática, que previamente había dispuesto la unificación de sedes en Bruselas mediante el Decreto 94/2026, con el objetivo de "racionalizar el gasto público". En ese esquema, la embajada en Bélgica concentra también la representación ante la Unión Europea.

Fernando Iglesias ya era embajador ante Bélgica y la Unión Europea.



Iglesias ya se desempeñaba como embajador en dicha área tras haber sido designado semanas atrás, luego de la convalidación de su pliego en el Senado. Durante ese proceso, su postulación fue analizada en la Comisión de Acuerdos, donde recibió cuestionamientos de sectores del kirchnerismo. A pesar de esas críticas, La Libertad Avanza pudo conseguir el dictamen favorable y lograr la aprobación en el recinto, lo que permitió formalizar su designación.