La producción automotriz se desplomó en mayo

La industria automotriz local fabricó un total de 37.762 vehículos durante mayo, un volumen que refleja una caída del 21,5% en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se produjeron 48.109 unidades.

El dato, difundido en el último reporte sectorial, muestra sin embargo una leve suba del 0,6% respecto del mes de abril, en un escenario donde las plantas operaron un total de 18 días hábiles.

En el acumulado de los primeros cinco meses de este año, las terminales alcanzaron las 167.629 unidades, lo que equivale a una baja del 19,3% respecto del mismo período de 2025.

Según el informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) -procesado por la Agencia Noticias Argentinas-, la actividad atraviesa actualmente una etapa de transición explicada por la renovación de productos.

Análisis sectorial y el reclamo impositivo

El presidente de la entidad empresaria, Rodrigo Pérez Graziano, analizó la coyuntura fabril y señaló: "Los volúmenes de producción de los últimos meses encontraron una base de estabilidad. Como habíamos anticipado, este año la industria atravesará un proceso de adecuación por la renovación de la oferta local impulsada por nuevas inversiones".

Por el lado del comercio exterior, las exportaciones de vehículos llegaron a las 25.237 unidades en mayo, lo que representó un descenso del 6,1% en la comparación mensual con abril y un 4,2% por debajo del volumen despachado en mayo de 2025.

Ante este panorama logístico y comercial, el directivo de ADEFA remarcó la urgencia de aliviar la carga fiscal para mejorar la inserción de los productos argentinos en los mercados internacionales: "Ingresos Brutos y las tasas municipales representan el 10% del valor de un auto exportado; reducir esa carga es urgente".

Descenso en las ventas a concesionarios

El informe también detalló la situación del mercado interno. Las ventas mayoristas destinadas a la red de concesionarios sumaron 35.979 unidades durante mayo, lo que significa un 39% menos en la comparación con el año pasado.

Finalmente, el balance comercial del sector arrojó que en los cinco meses transcurridos del año se comercializaron un total de 184.033 vehículos, cifra que refleja una caída acumulada del 23,1% interanual.