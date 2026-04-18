Laspina aseguró que la reforma previsional es "una de las más importantes que tiene que enfrentar la Argentina en los próximos años"

Luciano Laspina, director ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), afirmó que la reforma previsional es "probablemente una de las más importantes que tiene que enfrentar la Argentina en los próximos años".

Así lo sostuvo en una entrevista exclusiva de BAE Negocios, en donde además marcó que se trata de un tema "fundamental" y celebró que "está en la agenda del Gobierno".

En este sentido, explicó que la sociedad argentina enfrenta "una caída muy violenta de la tasa de natalidad", lo que genera que esté "corriendo el reloj de la reforma previsional" para poder tener "un sistema que sea más equitativo, más justo y que sea al mismo tiempo más inclusivo".

Laspina es el director ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec)..

Laspina, al ser consultado por el rumbo económico de la Argentina, evitó cuestionamientos directos al Gobierno y remarcó que las decisiones tomadas respondieron a un contexto de fuertes restricciones políticas. "Se atacaron los temas más urgentes en la medida de las posibilidades", planteó.

Sin embargo, señaló que el escenario actual presenta fuertes desigualdades entre sectores. "Hoy hay una economía que crece a dos velocidades: hay sectores ganadores a los que les está yendo muy bien y otros que están más golpeados, en proceso de reconversión", explicó.

En ese sentido, planteó la necesidad de construir un "camino común" que permita integrar esas diferencias y avanzar hacia un proyecto compartido de desarrollo. "Hace décadas que la Argentina no logra una visión de progreso sostenida y consensuada", agregó.