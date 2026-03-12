María Guadalupe Díaz asume el mando de la Alcaidía Batán y marca un hito de género

El sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires registró este jueves un cambio de mando sin precedentes.

Por disposición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), la inspectora mayor María Guadalupe Díaz tomó las riendas de la Alcaidía Penitenciaria Batán, transformándose en la primera mujer en la historia de la institución que accede a la dirección de esta unidad.

La designación de Díaz no responde a controversias con el director saliente, Edgardo Edmundo Flores, sino que se enmarca en un proceso de apertura institucional que busca integrar de forma progresiva a mujeres en los máximos niveles de conducción de las cárceles provinciales.

Perfil de la nueva directora

Díaz posee un perfil académico y operativo sólido: es Licenciada en Gestión Penitenciaria y Técnica Superior en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria. Oriunda de Olavarría, su carrera comenzó en 2003 al egresar de la Escuela de Cadetes como adjutora.

Durante sus 25 años de servicio, acumuló experiencia en diversos puntos críticos del mapa penitenciario, ocupando roles jerárquicos en: Unidad N° 1 Olmos, Unidades 2, 27 y 38 de Sierra Chica. Unidad 7 Azul, Unidad 19 Saavedra y Unidad 8 Los Hornos (La Plata).

El acto de asunción

La ceremonia oficial de toma de posesión fue encabezada por el Subdirector General de Complejos Penitenciarios, Ariel Gómez, quien puso en funciones a la nueva autoridad. El evento contó con la presencia de altos mandos como María Eugenia Salamen, Manuel Gastón Collado, Juan Patricio Echeverría y Gerardo Dumerauf Bahl, además de representantes de la pastoral carcelaria y la comunidad educativa.

Al dirigirse al personal y a las autoridades presentes, la flamante directora expresó su gratitud por la oportunidad y trazó los ejes de su gestión inicial.



"Agradezco la confianza depositada por las autoridades superiores y destaco la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo institucional y el compromiso del personal en el funcionamiento cotidiano de la dependencia", afirmó María Guadalupe Díaz.

Con este nombramiento, la Alcaidía Batán inicia una nueva etapa administrativa centrada en la experiencia operativa y la profesionalización de la gestión penitenciaria.