Causa $LIBRA: "Quedó en evidencia el manejo de información privilegiada donde muchas personas confiaron en el Presidente"

El diputado Maximiliano Ferraro, que tuvo a su cargo la comisión investigadora por la causa $LIBRA en el Congreso, hizo referencia este lunes a las últimas revelaciones, después de conocerse que un peritaje al teléfono celular del lobista Mauricio Novelli diera cuenta de un presunto acuerdo económico por el respaldo del presidente Javier Milei por el lanzamiento de la criptomoneda.

"Queda en evidencia con esta nota del contrato de cinco millones de dólares, pagado en tres veces, el manejo de información privilegiada donde muchas personas confiaron en el Presidente y 36 vivos se alzaron con un millón de dólares cada uno de ellos", aseguró el legislador de la Coalición Cívica en declaraciones radiales.

"El Presidente nos mintió a los argentinos. Cuando uno ve la avalancha de pruebas irrefutables, queda demostrado que la realidad supera a la ficción y a la mentira que instalaron desde el gobierno nacional", sostuvo Ferraro, y sumó: "Ahora entendemos los llamados de Mauricio Novelli con el círculo cerrado del presidente de la Nación, entendemos las reuniones que Karina Milei habilitó tantas veces en Olivos".

Según trascendió en las últimas horas, el celular de Novelli contiene una anotación sobre un presunto acuerdo por U$S5 millones vinculado al apoyo de Milei a la criptomoneda. El documento, que peritos del Ministerio Público Fiscal recuperaron tras un intento de borrado, detalla tres pagos en tokens o efectivo: un adelanto, otro ligado a un tuit presidencial y un último tramo por la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial con Milei.

El presidente Javier Milei, junto al lobista Mauricio Novelli.

Los peritos habrían detectado también más de 20 comunicaciones telefónicas y mensajes entre Novelli y Karina Milei, así como al menos 14 llamadas con el asesor Santiago Caputo y contactos con el economista Demian Reidel, sobre el lanzamiento y la caída de $LIBRA.

Además, Ferraro acusó al fiscal Eduardo Taiano de tener "pisada" la investigación del caso y advirtió que deberá continuar con la causa. "Taiano no tiene excusa, no hizo una sola presentación a declarar a ninguno de los involucrados. Pisó esta prueba durante cuatro meses y creo que ya no tiene excusas", afirmó.

"Si no tiene la fortaleza de seguir avanzando se debe apartar porque está al borde del encubrimiento", añadió.

Cómo sigue la causa $LIBRA

Después de haberse filtrado el peritaje, Taiano decidió presentarlo de manera formal y lo envió días atrás al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi para su incorporación al sistema de consulta judicial al que acceden todas las partes.

En ese escrito justificó que la Fiscalía tuvo antes en su poder un informe preliminar que se guardó en reserva como elemento de trabajo hasta que se contó con el peritaje final que fue el que se incorporó al expediente y que, según su visión, no agregó nada nuevo a lo que consignado en el que se recibió en primer lugar.



