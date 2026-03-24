Miguel Ángel Pichetto endurece su discurso económico y coincide con la visión de Kicillof sobre la dictadura

En una postura que sintoniza con los planteos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el diputado Miguel Ángel Pichetto analizó el aniversario del golpe de Estado de 1976 desde una perspectiva centrada en el impacto financiero y productivo.

El legislador vinculó la interrupción democrática no solo con el terrorismo de Estado, sino con un esquema económico cuyas secuelas perduran en la actualidad.

A través de sus redes sociales, Pichetto sostuvo que "recordar el golpe de 1976 es denunciar la violación de derechos humanos, pero también las políticas de esa etapa que culminaron en el quiebre económico y el aislamiento internacional que aún hoy nos condicionan".

Recordar el golpe de 1976 es denunciar la violación de derechos humanos, pero también las políticas de esa etapa que culminaron en el quiebre económico y el aislamiento internacional que aún hoy nos condicionan.



Cuando se repiten esquemas económicos de apertura sin estrategia... March 24, 2026

Alerta por el modelo económico

El análisis del titular de Encuentro Republicano Federal estableció un paralelismo entre las decisiones del pasado y los riesgos del presente. En ese sentido, fue tajante al señalar que "cuando se repiten esquemas económicos de apertura sin estrategia productiva, atraso cambiario y retroceso industrial, en un marco de debilitamiento de las instituciones y del debate público, el país se vuelve más frágil".

Para el legislador, la vulnerabilidad argentina actual nace de la falta de un plan que priorice la generación de valor local y el fortalecimiento de la discusión política.

El camino hacia la salida

Lejos de limitarse al diagnóstico, Pichetto trazó una hoja de ruta para superar la crisis vigente. Remarcó la urgencia de revitalizar el rol de la política y de blindar el empleo nacional frente a la apertura externa.

Según su visión, "Argentina necesita lo contrario: fortalecer sus instituciones, recuperar la centralidad de la política, defender la industria y el trabajo, y construir un nuevo pacto de convivencia".

Finalmente, el diputado hizo un llamado a la cohesión social como herramienta indispensable para la recuperación nacional, al afirmar que "sólo saldremos de la crisis promoviendo la unión de los argentinos".

Acá el mensaje completo

Recordar el golpe de 1976 es denunciar la violación de derechos humanos, pero también las políticas de esa etapa que culminaron en el quiebre económico y el aislamiento internacional que aún hoy nos condicionan. Cuando se repiten esquemas económicos de apertura sin estrategia productiva, atraso cambiario y retroceso industrial, en un marco de debilitamiento de las instituciones y del debate público, el país se vuelve más frágil. Argentina necesita lo contrario: fortalecer sus instituciones, recuperar la centralidad de la política, defender la industria y el trabajo, y construir un nuevo pacto de convivencia. Sólo saldremos de la crisis promoviendo la unión de los argentinos.