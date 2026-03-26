Modernización en el sistema de laboratorios públicos: reestructuran los institutos dependientes del ANLIS Malbrán

El Gobierno nacional, mediante la aplicación del Decreto 192/2006, resolvió avanzar en una profunda readecuación de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS Malbrán).

Esta decisión implica la fusión de cuatro organismos y la disolución de un centro de investigación para reducir el sobredimensionamiento estructural y garantizar una gestión eficiente de los recursos estatales.

Según la información oficial, los cambios se fundamentan en la existencia de competencias duplicadas y la baja actividad de algunas de sus dependencias en el contexto actual.

Integración de centros y eliminación de cargos duplicados

La reforma establece que el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-Epidemias (CEDIE) sea absorbido por el Instituto Nacional de Parasitología Dr. Mario Fatala Chaben.

Esta fusión responde a que las investigaciones del CEDIE sobre parasitosis y enfermedades transmitidas por vectores ya se encontraban integradas en las competencias del Instituto Chaben.

Con esta medida, el Ejecutivo busca eliminar cargos jerárquicos duplicados y evitar la duplicidad de investigaciones para lograr un mejor aprovechamiento de los fondos destinados a la salud pública.

Por otro lado, se dispuso la unión del Centro Nacional de Control de Calidad de Biológicos (CNCCB) con el Instituto Nacional de Producción de Biológicos (INPB).

Este último funcionará como la entidad de cabecera para la producción y el control de calidad.

El cambio formaliza una sinergia operativa que ya ocurría en la práctica, especialmente luego de que la ANMAT, a través del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), absorbiera gran parte de las funciones de control que antes correspondían al CNCCB.

Disolución por pérdida de valor estratégico

El proceso de reestructuración incluye el cierre del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales (CNIN).

El análisis de la cartera sanitaria determinó que este organismo ya no cumple su función principal vinculada a la vigilancia y prevención de enfermedades regionales como el bocio o el hipotiroidismo.

En la actualidad, las tareas remanentes del CNIN, como el control de yodo en sal, son competencia del Instituto Nacional de Alimentación (INAL), dependiente de la ANMAT.

Asimismo, otras áreas del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Capital Humano garantizan la continuidad de las políticas de salud perinatal y niñez, lo que, según el informe oficial, torna innecesaria su continuidad dentro del esquema de la ANLIS Malbrán.

Garantía de funciones sustantivas

Desde el Ministerio de Salud de la Nación aclararon que estas modificaciones no alteran los objetivos fundacionales del organismo ni impactan negativamente en la salud de la población.

La estrategia apunta a fortalecer su operatividad y asegurar la sustentabilidad del sector en un escenario de recursos limitados.

El objetivo final es que el ANLIS Malbrán reafirme su rol estratégico nacional mediante una estructura más ágil y unificada, preservando íntegramente sus capacidades técnicas.