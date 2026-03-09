Monteoliva sostuvo que la Policía Bonaerense "es parte del problema" y Alonso salió al cruce: "Que denuncie o se disculpe"

Alejandra Monteoliva y Javier Alonso protagonizaron un fuerte cruce este lunes luego de que la ministra de Seguridad nacional cuestionara a la Policía Bonaerense y advirtieron que "tiene serios problemas" para combatir al narcotráfico. Su par provincial le respondió rápidamente y le pidió a la funcionaria del Gobierno de Javier Milei "que se disculpe".

Durante una entrevista que concedió en las últimas horas, Monteoliva fue consultada sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, en especial en lo referido al narcotráfico, y sostuvo que "para tener un Plan Bandera, que es el de Rosario, en la provincia de Buenos Aires, se necesitan acuerdos".

"Nosotros no llegamos con las fuerzas de prepo, eso no sucede porque no funciona así. Para eso hay que sentarse y generar acuerdos. Con la provincia hay una mesa de narcotráfico que viene trabajando en situaciones específicas, pero evidentemente la policía (bonaerense) tiene serios problemas, también es parte del problema", aseveró la ministra nacional.

En este punto, indicó que si bien tienen "un número significativo de integrantes y de agentes", para que eso tenga un efecto positivo deberían "tener claro" el escenario e "iniciar procesos fuertes de análisis" para "debilitar los focos infecciosos" de narcotráfico e inseguridad. "Para nosotros es una prioridad y lo que buscamos es el mejor desempeño", completó.

La respuesta de Alonso a Monteoliva

La respuesta de Alonso a Monteoliva no se hizo esperar y a través de su cuenta en X, el funcionario bonaerense le pidió a su par de Nación que "no balbucee en contra de la Policía de la Provincia de Buenos Aires" porque, semanas atrás, "celebraba los alentadores números de seguridad, producto del trabajo de esta honorable fuerza".

"Si es ministra e identifica algún ‘foco infeccioso', su obligación legal es ir a la Justicia, como lo hicimos nosotros cada vez que investigamos policías involucrados con el narcomenudeo. Trabaje como corresponde, no calumnie en medios a los agentes que ponen el cuerpo todos los días", subrayó Alonso.

Y luego añadió: "Respecto al ‘Plan Bandera', dice que no pueden llegar ‘de prepo': le recuerdo que no podían llegar a Rosario sin antes suplicarle al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que le prestara patrulleros, y lo hicimos".

"La gestión Milei solo profundiza la desidia: no invierten, no planifican y no gestionan. Lo más grave es que, mientras nos niegan los fondos para sostener nuestro abordaje serio de la seguridad, Usted difama a una fuerza que sí trabaja. Le pido, por respeto institucional y calidad humana, que denuncie ante la Justicia o se disculpe ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que cumple su deber en un contexto cada día más adverso por las condiciones que el presidente Milei genera", sentenció el ministro Alonso.



