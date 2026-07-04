Movimientos cripto de Adorni: ordenan nuevas medidas en busca de obtener su historial de operaciones y transferencias

En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, el fiscal Gerardo Pollicita le dio a Binance y Lemon un plazo de 72 horas para informar movimientos de las cuentas del ex jefe de Gabinete.

Por su parte, señaló en su dictamen que se notaron "inconsistencias" en su evolución patrimonial.

A partir de ello es que también la fiscalía le pidió al juez Ariel Lijo que la defensa informe a la Justicia cualquier plan que tenga el ex funcionario del Gobierno de salir del país, decisión que finalmente terminó tomando el magistrado.

En ese sentido, el juez dispuso junto a ello la prohibición de salida del país para el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La fiscalía recibió una respuesta de Binance que confirmó la existencia de una cuenta a nombre de Manuel Adorni, abierta el 23 de junio de 2020. A partir de esa información, solicitó un detalle de los activos registrados en esa cuenta entre la fecha de apertura y el 31 de mayo de 2021.

En paralelo, requirió a Lemon que, en un plazo de 72 horas, amplíe un informe previamente presentado sobre el usuario identificado como Manuel Adorni, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022. El pedido incluye el historial completo de los movimientos de la cuenta, tanto en moneda nacional y extranjera como en activos virtuales, con especial énfasis en las operaciones con criptoactivos.

La información requerida abarca el detalle de créditos, débitos, depósitos, retiros, transferencias, compras, ventas y conversiones, junto con la fecha, hora, monto, tipo de activo, cotización, concepto de cada operación y los datos de origen y destino de los fondos, incluidos CBU, CVU, billeteras virtuales (wallets) y la identificación de las contrapartes involucradas.