Prohíben la salida del país a Manuel Adorni por la causa de presunto enriquecimiento ilícito

La Justicia Federal dispuso en las últimas horas la prohibición de salida del país para el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida fue ordenada por el juez Ariel Lijo, quien además estableció que el exfuncionario deberá informar previamente cualquier intención de viajar al exterior para que el pedido sea evaluado dentro del expediente.

La resolución se conoce mientras avanza la investigación sobre la evolución patrimonial de Adorni y de integrantes de su entorno familiar. Entre las medidas de prueba que impulsa la Justicia se encuentran el análisis de declaraciones juradas, gastos, viajes realizados dentro y fuera del país, adquisición de bienes y posibles inconsistencias patrimoniales durante el período investigado.

En paralelo, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas diligencias en otra causa vinculada al presunto uso de vuelos privados y un supuesto viaje del exfuncionario a Aruba.

Entre los pedidos figuran informes a la Dirección Nacional de Migraciones para reconstruir sus movimientos migratorios desde enero de 2023, la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y requerimientos a la empresa propietaria de la aeronave involucrada.



