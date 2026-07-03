Osvaldo Jaldo rechazó la eliminación de las PASO que impulsa el Gobierno

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, reiteró este viernes su firme rechazo a la eliminación de las PASO que busca implementar la gestión del presidente Javier Milei.

El mandatario provincial fijó la postura del bloque Independencia frente a la reforma electoral proyectada para los comicios del año próximo.

A pesar de mantener un perfil dialoguista con la Casa Rosada, el tucumano advirtió sobre los perjuicios de modificar el sistema de votación actual.

Falta de propuestas formales y canales institucionales

El jefe provincial remarcó ante la prensa la falta de comunicación oficial respecto a los detalles del texto legislativo.

La crítica apunta de forma directa a la conducción de la Jefatura de Gabinete de la Nación, a cargo de Diego Santilli, por no haber formalizado el proyecto ante los gobernadores.

"La verdad, no conozco el proyecto, todas son versiones mediáticas, pero todavía ni el jefe de Gabinete de la Nación ni ningún funcionario nacional nos ha mostrado ningún tipo de proyecto", detalló el mandatario.

Con estas declaraciones, el dirigente peronista buscó disipar especulaciones sobre posibles acuerdos políticos a puertas cerradas con el oficialismo nacional.

Una herramienta clave para el ordenamiento partidario

La posición de la provincia norteña se mantiene alineada con los argumentos expuestos desde el mes de abril.

En aquel período, el gobernador tucumano había calificado la reforma laboral y electoral promovida por La Libertad Avanza como un "traje a medida" para el oficialismo.

Desde la óptica del ejecutivo tucumano, las primarias funcionan como una herramienta esencial de ordenamiento interno para todos los partidos políticos de cara a la sociedad.

La eliminación de este derecho electoral iría en detrimento de los ciudadanos que legítimamente desean competir y presentarse como candidatos dentro de sus propios espacios.