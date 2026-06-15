Pablo Moyano denunciará al Gobierno ante la ITF

El dirigente sindical Pablo Moyano brindará una conferencia de prensa el próximo martes para denunciar al Gobierno nacional por la "crítica situación de los trabajadores" en la Argentina.

La presentación se realizará en el contexto de la reunión del Comité Directivo de la Sección Ferroviaria de la ITF (Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte), entidad global donde el referente de los choferes de camiones se desempeña como vicepresidente mundial.

Agenda internacional y ejes del reclamo sindical

La rueda de prensa se llevará a cabo a partir de las 9:30 en la sede ubicada en Hipólito Yrigoyen 1964, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El hijo de Hugo Moyano encabezará el acto junto a Julio Sosa, presidente de la Sección Ferroviaria Global y miembro de la Comisión Directiva de La Fraternidad.

Según anticiparon los organizadores, el referente gremial expondrá sobre el escenario del sindicalismo local "ante el ataque por la reglamentación de reforma laboral, el deterioro social como la persecución y multas al sindicato ferroviario que aplica la actual gestión".

De esta manera, el dirigente reaparecerá en la escena pública tras haber mantenido un bajo perfil debido a diferencias en la interna familiar y un distanciamiento de su padre.

El alcance del cónclave ferroviario en Buenos Aires

Durante el encuentro de la ITF, que reúne entre el lunes y el martes a 45 dirigentes provenientes de 25 países, se analizará de forma pormenorizada la actualidad del sector ferroviario argentino y global.

Los ejes principales del debate se centran en el desfinanciamiento de la actividad y las dificultades operativas que afrontan los trabajadores del sector.

De acuerdo con un comunicado emitido por la entidad, el temario también incluye el impacto de las políticas económicas sobre el empleo y el estado de las presentaciones por persecución gremial elevadas por el movimiento sindical argentino ante organismos internacionales.

La ITF es una central clave a nivel internacional que representa a 16.6 millones de trabajadores pertenecientes a 760 organizaciones de 150 países en los rubros portuario, aeronáutico, terrestre y marítimo.