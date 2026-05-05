Pollicita llamaría a declarar a los interventores de la TV Pública

El fiscal federal Gerardo Pollicita no se toma descanso y sigue avanzando con la causa que jaquea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hasta este momento en orden a la investigación de dos eventuales delitos: dádivas y enriquecimiento ilícito.

Pero a su vez, sospecha que puedan configurarse otros tipos penales y no piensa dejar de investigarlos. Uno de los que se baraja, son las posibles "negociaciones incompatibles con la función pública", y a efectos de dilucidar si efectivamente se configuró, apunta a citar dos nuevos testigos en el expediente.

Ambos han ocupado el rol de Interventores de Radio y Televisión Argentina (RTA) la empresa que nuclea a Radio Nacional y a la Televisión Pública. Justamente dos espacios donde, desde que Adorni quedó a cargo de los medios públicos, se desempeñó su amigo Marcelo Grandío.

Para el fiscal, ya estaría probado que fue este último quien solventó el gasto de Adorni y su familia en avión privado a Punta del Este en febrero de este año, tanto de ida como de vuelta; y esa prueba sería suficiente elemento para que se configure el delito de dádivas dado que Grandío es contratista del Estado, mas precisamente de una dependencia bajo la órbita de Adorni, como lo es RTA.

Ahora bien, el fiscal sospecha que hay mas que eso y quiere profundizar. De hecho, los contratos con el periodista deportivo no los firmó directamente Adorni, sino personas que jerárquicamente dependían de el, básicamente, los interventores de la empresa: Eduardo Gonzalez primero y Carlos Curci González luego, quien hoy se mantiene en el cargo.

Eduardo González fue quien firmó casi todos los contratos con Grandío, y Curci solamente suscribió el último de ellos. Lo que quiere saber el fiscal puntualmente, es si Adorni les pidió que lo firmen o si lo hizo alguien en nombre del ahora jefe de Gabinete. Como fue que tomaron contacto con Grandío y su proyecto de hacer cuatro programas y si recibieron algún tipo de sugerencia del imputado para contratarlo.

Curci tiene la cosa mas sencilla. Todo indica que podría argumentar que Grandío ya estaba en el canal con contratos similares y que necesitaba completar la grilla sin desembolsar dinero de las arcas públicas.

Pero González la tendrá mas compleja. Por otro lado, ya no es empleado de Adorni y es posible que deba justificar como llegó a Grandío, al que no conocía con anterioridad. Serán otras dos declaraciones para alquilar balcones.