Reclamo de gremios docentes a Sandra Pettovello: "Estamos en niveles de indigencia"

Los gremios docentes enrolados en la Confederación General del Trabajo (CGT) reclamaron a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la apertura urgente de la paritaria nacional docente, bajo la advertencia de iniciar un plan de lucha con "medidas de acción directa".

El documento cuenta con el respaldo de los principales referentes del sector: Sergio Romero (UDA), quien además es secretario de políticas educativas de la central obrera; Fabián Felman (CEA) y Marina Jaureguiberry (SADOP).

Los gremios docentes, en pie de guerra por la "emergencia salarial sin precedentes".

Según explicaron los dirigentes, la medida responde al "incumplimiento sistemático" del Gobierno en su obligación de convocar al diálogo para actualizar los haberes del sector.

Desde las organizaciones gremiales calificaron la situación económica de los trabajadores de la educación como "crítica". Entre los puntos más alarmantes destacados en el comunicado, citaron el "estancamiento salarial", ante la falta de actualización del haber mínimo docente nacional, que permanece fijado en $500.000 desde hace más de un año.

Crece desde las provincias el reclamo de restitución de la Ley de Financiamiento Educativo víctima de las políticas de ajuste de Milei.

En Rosario, con AMSAFE de CTERA y SADOP tras la huella de la Carpa Blanca. pic.twitter.com/8BSwyLuIwH — Hugo Yasky (@HugoYasky) April 11, 2026

La presentación da cuenta de que, ante la inflación acumulada, la cifra dejó a gran parte de los profesionales por debajo de la línea de indigencia. "Si el Gobierno no cumple con esta obligación que permita sacar los salarios docentes del nivel de indigencia actual, se entrará en una etapa de conflicto", manifestaron los dirigentes en un comunicado conjunto, quienes describieron la situación como una "emergencia salarial sin precedentes", sostuvieron.

Además, los gremios denunciaron los ajustes que el Gobierno de Javier Milei sigue realizando sobre el presupuesto educativo integral, lo que agrava el panorama.

La aparición en escena de estos colectivos sindicales aparece en la misma semana que la calle Azopardo acompañó los reclamos de los organizadores de la Marcha Universitaria y participó de la convocatoria a Plaza de Mayo.

Desde el Ministerio de Capital Humano no emitieron una respuesta oficial a la intimación.