Ruta 14: Sturzenegger anunció que será apta para autos autónomos

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que la Ruta Nacional 14 se convertirá en la primera vía de Argentina habilitada para vehículos de conducción autónoma.

El funcionario aclaró que la medida se implementará una vez que finalicen las obras de infraestructura planificadas sobre este corredor clave del Mercosur, el cual presenta un notable deterioro actual.

Cambios regulatorios y la posible llegada de Tesla al país

El Gobierno nacional ya realizó modificaciones en el marco regulatorio para permitir la incorporación legal de esta tecnología en el transporte local.

Según Federico Sturzenegger, adecuar las leyes vigentes es un paso fundamental para evitar que las normativas antiguas impidan el avance tecnológico en el territorio nacional.

En una entrevista con Bloomberg Línea, el ministro libertario vinculó esta apertura con la posibilidad de que la empresa Tesla, propiedad del magnate Elon Musk, desembarque de forma oficial en el mercado argentino.

Al respecto, el funcionario recordó que el acuerdo comercial con Estados Unidos contempla un cupo de importación libre de aranceles para este tipo de automóviles.

"Entiendo que por ahí alguno me escucha y piensa que es ciencia ficción, pero si el país no genera el mecanismo para permitir eso, entonces nunca va a ocurrir", enfatizó el titular de la cartera de Desregulación.

El impacto de la tecnología en la reducción de siniestros viales

Para la administración nacional, la llegada de los sistemas automatizados de manejo tendrá un impacto directo en la baja de los accidentes de tránsito.

El ministro señaló que los choques frontales constituyen una de las principales causas de mortalidad en las rutas argentinas y que este equipamiento tecnológico neutralizaría dicho riesgo de forma definitiva.

"Una ruta va y vuelve, esos autos no chocan, no pueden chocar nunca de frente", afirmó el funcionario al defender la seguridad de la inteligencia artificial aplicada a los vehículos.

No obstante, las autoridades reconocieron que la seguridad vial no depende de manera exclusiva del software de los autos, sino del estado general de la infraestructura pública.

Asimismo, el ministro mencionó el alto costo de los neumáticos en el país como un factor de riesgo histórico, dado que los precios elevados obligaban a los conductores a retrasar el cambio de las cubiertas desgastadas.