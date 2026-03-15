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Domingo, 15 de marzo de 2026

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DECLARACIONES

Sandra Petovello negó contactos con Mauricio Novelli por la causa $LIBRA: "No conozco a esa persona ni la recibí"

La titular de la cartera de Capital Humano tuvo un fuerte cruce con el diputado Maximiliano Ferrraro en el que negó haberse reunido con el trader Mauricio Novelli.

SGorostiaga

La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, subrayó que nunca tuvo contacto con Mauricio Novelli, uno de los traders implicados en el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA en febrero del año pasado.

El diputado de la Coalición Civica ARI, Maximiliano Ferraro, había acusado a la funcionaria de formar parte del escandalo con supuestos vínculos con el empresario; por lo que exigió respuestas mediante sus redes sociales.

La conversación que habrían tenido entre Pettovello y Novelli.
La conversación que habrían tenido entre Pettovello y Novelli.

En una captura de pantalla sobre una conversación que habrían mantenido Novelli y Petovello, el trader solicitó una reunión con la ministra debido a que contaba con empresas con un fuerte interés de invertir en Argentina, pero la funcionaria lo habría derivado con su secretaria.

Ante este mensaje que se viralizó en la red social X, el diputado de la coalición cívica indicó: "¿Podrá confirmar o desmentir esta conversación? ¿Efectivamente su secretaria le otorgó la audiencia y figura en el registro público?".

Tras la acusación Petovello aseguró que no recibió "a esa persona" y solicitó que se publique "la enfática negativa ante este encuentro", además, en las redes sociales dejaron entrever una comunicación telefónica entre la funcionaria y la ministra.

Uno de los argumentos de la titular de la cartera de Capital Humano fue que se comunican "muchísimas personas 'chapeando'" y que ella la deriva a su secretaria prIvada.

Este intercambio se dió a pocas horas que se realice una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados por parte de los integrantes de la comisión investigadora de $LIBRA que tendrá lugar este lunes a las 16.

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