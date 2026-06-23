Tres de Febrero suma la primera adhesión al RIGI municipal con una inversión de U$S 65 millones

El municipio de Tres de Febrero dio un nuevo paso en su política de atracción de inversiones al concretar la primera adhesión al Régimen de Incentivos a la Generación de Inversión (RIGI) municipal, una herramienta creada para fomentar el desarrollo productivo, la radicación de empresas y la creación de empleo privado.

La iniciativa, impulsada originalmente durante la gestión de Diego Valenzuela y continuada por el actual intendente Rodrigo Aybar, ofrece beneficios fiscales por hasta 15 años para proyectos que acrediten inversiones significativas y generación de puestos de trabajo.

"Seguimos promoviendo inversiones y generando trabajo para los vecinos del municipio", destacó Aybar al referirse al avance del régimen.

Tres de Febrero fue uno de los primeros municipios del país en implementar un esquema local de incentivos alineado con las políticas nacionales destinadas a mejorar la competitividad y atraer capital privado.

Inversión, empleo y desarrollo local

La primera adhesión corresponde a un centro logístico instalado en el Parque Logístico Buen Ayre, que demandó una inversión de aproximadamente USD 65 millones y cuenta con una superficie de 58.000 metros cuadrados.

Actualmente, el establecimiento emplea a unas 440 personas, de las cuales cerca de la mitad residen en Tres de Febrero. Según las proyecciones informadas por las autoridades, la plantilla podría alcanzar los 650 trabajadores hacia fin de año.

Desde el municipio destacan que este tipo de proyectos no solo generan empleo directo, sino que también impulsan la actividad económica regional a través de proveedores, servicios y emprendimientos vinculados a la cadena logística y comercial.

Un régimen pensado para atraer inversiones

El RIGI municipal contempla bonificaciones en tasas locales para empresas que realicen desembolsos relevantes y contribuyan al desarrollo económico del distrito.

La apuesta de Tres de Febrero apunta a consolidarse como un polo atractivo para nuevas inversiones productivas, aprovechando su ubicación estratégica dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires y su infraestructura logística.

Con la primera adhesión ya concretada, el municipio busca que más compañías evalúen radicarse en el distrito bajo este esquema de incentivos, con el objetivo de ampliar la actividad privada y fortalecer la creación de empleo formal.