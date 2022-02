Con el avance de la ciencia crecen las esperanzas para poder afrontar el cáncer con diversos tipos de tratamientos, pero tal vez el punto más crucial a tener en cuenta tiene que ver con la prevención y difusión de esta enfermedad.

Es por eso, que la división Oncología de la compañía MSD, presentó una campaña de concientización llamada “El Futuro que querés ver”, la cual está enfocada en la prevención y detección temprana como aspectos fundamentales para mejorar la sobrevida de los pacientes con cáncer.

Cáncer: ¿Cómo está compuesta la iniciativa?

Cabe destacar, que la campaña abarca numerosas piezas de comunicación que alientan a la población general a acercarse a su médico para realizarse controles y concientizar sobre la importancia del diagnóstico temprano, para ayudar a detectar el cáncer y así tener más oportunidades de acceder al mejor tratamiento.

Además, la campaña brinda información sobre distintos aspectos relacionados con el cáncer en el sitio www.elfuturoquequeremosver.com.ar. En nuestro país, los últimos datos compilados por The Global Cáncer Observatory (Globocan) del International Agency for Research on Cancer (IARC) que depende de la Organización Mundial de la Salud (OMS), reflejan que en 2020 se diagnosticaron 130.878 nuevos casos de cáncer, de los cuales los de mayor incidencia son el de mama, colon, pulmón, próstata, hígado, páncreas y cuello de útero.

Según las Estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación en 2020 con datos referidos al año anterior, los tumores malignos son la segunda causa de muerte en la Argentina, luego de las enfermedades del corazón.

Coronavirus, otro factor negativo

Por su parte, la pandemia del COVID-19 no solamente causó muertes, sino que adicionalmente tuvo una influencia negativa en cuanto a los chequeos médicos por el miedo de las personas a acercarse a los centros de salud. Por este motivo, resulta fundamental retomar los controles de acuerdo con la edad, el género y los antecedentes familiares.

La realización de estudios como las mamografías, colonoscopia y hasta los análisis clínicos en personas de riesgo por antecedentes familiares o por grupo etario, pueden significar la detección temprana de enfermedades como el cáncer y así tener más oportunidades de acceder al mejor tratamiento.

Cáncer: diversos tratamientos

Es importante tener en claro que el cáncer es una enfermedad tratable y que en algunos casos, es totalmente curable. En la actualidad existen numerosos mecanismos y procedimientos para su tratamiento tales como la cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapia dirigida, entre otras.

En tanto, la inmunoterapia representa un avance significativo en el tratamiento de los pacientes oncológicos, demostrando beneficios en la eficacia y en la calidad de vida de los pacientes y puede usarse como primer tratamiento, combinarse con otros o bien utilizarse cuando tratamientos anteriores no funcionaron o la enfermedad regresó.

Factores de riesgo

Para saber por qué puede producirse el cáncer, hay factores de riesgo que están asociados y son estos: 1) Genéticos: en algunos, los antecedentes familiares relacionados con el cáncer favorecen la aparición de oncogenes, que pueden o no desencadenar en un tumor, o sea que pueden tener mayor predisposición genética a padecerlo que otros. 2) Infecciosos: ciertas infecciones ocasionadas por virus y bacterias, se asocian a un mayor riesgo de desarrollar cáncer. 3) Radiación: el principal factor de riesgo es la radiación ultravioleta de los rayos solares, que puede producir en las personas cáncer de piel.