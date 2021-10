Se estima que cada año 15 millones de personas en todo el mundo sufren un ACV, de las cuáles 5 millones mueren. Más del 80% de estos episodios son prevenibles mediante un adecuado control de los factores de riesgo, incorporando actividad física, una alimentación sana y realizando chequeos médicos periódicos. En oportunidad del Día Mundial del ACV, que se celebra este 29 de octubre, los especialistas destacan la importancia de saber reconocer los síntomas a tiempo.

Una encuesta reciente reveló que más del 25% de los argentinos continua sin adoptar una actitud de urgencia cuando reconoce una señal de alerta del ACV. La demora en concurrir a una guardia o llamar al médico de forma inmediata puede marcar una enorme diferencia en el impacto del episodio.

“Deciden esperar una hora o un día antes de actuar y es fundamental entender que tiempo es cerebro y que cada minuto que pasa cuando ocurre un ACV equivale a la muerte de dos millones de neuronas”, sostiene el Dr. Pedro Lylyk, neurocirujano, director general de la Clínica La Sagrada Familia, quienes junto con el apoyo de la Fundación para el Estudio de las Neurociencias y la Radiología Intervencionista (FENERI) llevaron a cabo la investigación que mide el grado de conocimiento de la población de la Ciudad de Buenos Aires acerca de los factores de riesgo y señales de alerta de los Ataques Cerebro Vasculares ( ACV).

Entre los datos recogidos, el 22% de los encuestados considera que si una persona sufre un ACV y recibe tratamiento puede no recuperarse plenamente. “Necesitamos modificar la idea que tiene la gente. Tenemos buenas noticias: si una persona sufre un ACV y recibe atención inmediata su pronóstico seguramente será favorable. La clave reside en actuar con celeridad: identificar las señales de alerta y concurrir al servicio de salud más cercano que cuente con mayor tecnología”, asegura Lylyk.

Factores de riesgo

Los encuestados sostienen que el estrés es la primer causa de un ataque cerebro vascular. Sin embargo, los especialistas aseguran que es un factor importante, pero que hay otros más determinantes como: la hipertensión, diabetes, tabaquismo, determinadas arritmias cardiacas, sedentarismo .

La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo, ya que está presente en casi el 80% de los pacientes que sufren un ataque cerebral en la Argentina. Además, el 22% de quienes tienen un ACV son diabéticos. Por otro lado, el peligro aumenta entre un 50% y un 70% en fumadores, y el impacto es mayor en las mujeres. Otros factores de riesgo son el colesterol alto y el alcoholismo.

La hipertensión, diabetes, tabaquismo, determinadas arritmias cardiacas, sedentarismo, están entre las principales causas del ACV.

En este sentido, el estricto control de la presión arterial, diabetes, y enfermedades del corazón es fundamental. Como también, tratar la adicción a la nicotina, realizar actividad física periódica, bajar de peso evitando la obesidad-sobrepeso, llevar una dieta equilibrada y evitar el alcohol. Otras medidas contemplan el uso de antiagregantes plaquetarios (por ejemplo, la aspirina).

“Es sumamente importante entender que el ACV se puede prevenir y que es fundamental llevar adelante una vida sana, trabajar sobre los factores de riesgo, y realizar los controles médicos periódicos”, advirtió la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC.

Los especialistas aseguran que el ACV no hace discriminación de sexo. Afecta tanto a unos como a otros. “Tanto para el hombres como para las mujeres hábitos de vida saludable como una alimentación con menor cantidad de sal, alimentos menos procesados la incorporación de frutas y verduras, la actividad física rutinaria, el control del peso y el buen control de la presión arterial, no fumar, buen control de la diabetes y colesterol a través de la consulta medica preventiva ayudan a disminuir el riesgo no solo del ACV sino tambien del infarto cardíaco”, recomendó el Dr. Juan Jose Cirio, Jefe de Neurología de La Sagrada Familia.

Más del 80% de estos episodios son prevenibles mediante un adecuado control de los factores de riesgo.

Actuar de forma inmediata

Las personas encuestadas identifican como alertas importantes a las que se debe prestar atención y consultar de inmediato con los profesionales a la parálisis facial o corporal y los problemas para hablar o entender. Al respecto, Lylyk sostiene que: “Las señales de alerta que causan una reacción inmediata son aquellas que reúnen varios síntomas juntos: sentir parálisis de una parte del cuerpo junto con problemas en el habla o en los casos que no pueden tomar objetos de la cartera y empezar babear y cuando intentan pedir ayudar no pueden pronunciar palabra”.

Sin embargo, el dolor de cabeza súbito, de máxima intensidad no fue reconocido por el 30% de los encuestados como un signo de alerta del ACV. “Este tipo de dolor de cabeza muchas veces referido “como el peor dolor de cabeza de su vida, que comienza en forma repentina” se incluye dentro de los síntomas de ACV porque el mismo es sugestivo de la ruptura de un aneurisma cerebral, siendo el dolor generado por la súbita salida de sangre de las arterias al romperse el aneurisma hacia las meninges o incluso hacia el tejido cerebral mismo”, explicó Lylyk.

Acciones por el Día Mundial ACV

En el marco del Día Mundial del ACV, este año se iluminarán de rojo monumentos y/o edificios históricos de todo el país como muestra del enorme esfuerzo que están haciendo desde cada provincia para disminuir los tiempos de atención. En CABA estarán iluminados el Monumento a los Españoles, La Torre Monumental, el Puente de la Mujer y la Flor Floralis. La cúpula del planetario de la Ciudad de Buenos Aires, tomará protagonismo para una impactante proyección de luces y sonidos.

A las 20 horas. el reconocido DJ Fer Palacio hará un vivo que transmitirá a todo el país por YouTube bajo el lema “Baila y divertite, mantenerte en movimiento ayuda a prevenir un ACV”.

Por otro lado, la Fundación FENERI con el apoyo de la Clínica La Sagrada Familia y el Instituto Médico ENERI organizan una jornada de concientización en el Planetario de 16 a 18.30hs. Habrá una clase abierta de actividad física; carpas saludables donde los asistentes podrán realizarse el control de la presión arterial y se les evaluará el estado de las carótidas (involucradas en la mayoría de los ACV) mediante la práctica de ecografía doppler color; y aprenderán sobre reanimación cardio pulmonar (RCP).