“Encontré un pequeño lunar en la parte posterior de mi pierna. Estaba de vacaciones con un amigo y me dijo que debía ir revisarlo”, relata Isser Nener, una joven a quien le detectaron cáncer de piel a sus 20 años.

Isser fue al médico, se lo removieron de inmediato y una semana después le comunicaron que tenía cáncer de piel. Ella quedó totalmente conmovida y confundida porque toda su vida había creído en un mito que dice que los altos niveles de melanina en la piel negra, la protegían del sol. Dato completamente erróneo.

“Pensaba que si alguien tenía la piel negra u oscura, no le podía dar cáncer de piel y que no necesitaba usar protector solar porque sentía que estaba un poco protegida. Pero obviamente, ahora lo sé, la piel es piel y si no se cuida, puede darle cáncer”, asegura la jóven.

Luego de cinco años, el cáncer volvió pero afortunadamente lo pudo detectar a tiempo y no tuvo que someterse a ninguna quimioterapia. Solo tuvieron que extirpar uno de sus ganglios linfáticos. Ahora, 10 años después, sigue sin la enfermedad.

Hoy en día, Isser concientiza acerca del uso del protector solar, mediante su rol en Cancer Research UK (Investigación de cáncer de Reino Unido), para que la gente utilice el producto y no cometa el mismo error que ella.

La organización asegura que los cánceres de piel tipo melanoma son menos comunes en los asiáticos y los negros que en los blancos

Pero la doctora Ophelia Dadzie, de la Asociación Británica de Dermatólogos, explica que cuando ocurren en personas negras, tienden a detectarse en una etapa posterior y a ser mucho más agresivos.

Un caso conocido es el del cantante Bob Marley, quien descubrió un parche de piel pigmentada que resultó ser un melanoma maligno, del cual murió más tarde.

“Al examinar tu piel, debes mirar toda tu piel, pero, particularmente, las personas que tienen la piel más oscura no deben olvidar mirar las plantas de sus pies, manos, palmas de las manos y uñas”, explica la doctora.

El consejo de la Dra. Dadzie para cuidarse del sol es: “Un plan de protección triple: sombra, ropa y protector solar. Así que puedes proteger tu piel con ropa, incluido un sombrero. También usar gafas de sol con protección UV. Busca la sombra entre las 11 a. m. y las 3 p. m y cuando elija un protector solar, querrá usar uno con un FPS mínimo de 30 y una buena protección UV, pero cuanto mayor sea el FPS, mejor.”