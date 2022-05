Desde hace unas semanas un tema está trayendo gran preocupación en el campo de la medicina y sobre todo en los padres, ya que se descubrieron diversos casos de hepatitis aguda grave, cuyo origen todavía es desconocido y mientras es estudiado, son varios los menores que están contagiándose de esta enfermedad.

Opinión de un especialista

Para saber más sobre este desconcertante tema, Crónica dialogó con el doctor Eduardo Silvestre (M.N. 57.969), quien primero definió qué es la hepatitis “común”: “algunas cosas no se saben, por eso hay que decir primero qué es la hepatitis, que es la inflamación del hígado, el término itis, siempre se refiere a inflamación. Las causas de la inflamación del hígado pueden ser muchas y variadas, pero especialmente hay dos tipos de inflamaciones hepáticas o infección hepática, las que son infecciosas que son producidas por gérmenes, sean virus o bacterias u hongos, las más usuales son las virales y las hepatitis o sea la inflamación del hígado no infecciosa, dentro de estas están la hepatitis tóxicas, producidas por medicamentos, drogas, alcohol y las autoinmunes, por ejemplo este tipo de hepatitis que apareció ahora todavía no se la puede clasificar, no se sabe exactamente si es infecciosa o no infecciosa”.

Siguiendo con el tema, el profesional agregó que “se sospecha que es del tipo de las infecciosas, o sea producida por un agente, ya sea viral, bacterial, hongo o lo que sea ahora que este virus que está causando. Siempre en el terreno de la sospecha, este virus no es de los clásicos que producían las hepatitis más comunes, que son producidas por cinco virus, el de la A, B, C, D y E, y algunas otras, pero fundamentalmente esos cinco virus”.

“Cuando se investiga estos casos que aparecieron, no corresponde a ninguno de los tipos de virus comunes que producen la hepatitis, lo que los investigadores hacen es bueno busquemos en sangre marcadores, anticuerpos para hepatitis A, B, C, D y E y se dan cuenta de que no hay ninguno de esos que están causando esta hepatitis, entonces lo que se sospecha es que es algún virus nuevo o algunos de los virus ya conocidos que han mutado, que cambiaron su genoma, que se han modificado y que el organismo no es capaz de reconocer y por eso, está produciendo la enfermedad”, sostuvo el profesional con énfasis.

Hepatitis aguda grave: ¿Cuáles son los síntomas?

Un tema importante tiene que ver con los síntomas que esta presenta, a lo cual el especialista argumento que “son los más generales de la hepatitis y la mayor parte de los niños presenta síntomas leves o inespecíficos como cualquier cuadro viral común y corriente, pueden tener alguna febrícula, fiebre muy ligera, en general no hay fiebre alta, hay un importante decaimiento y cansancio, malestar general, molestias digestivas, dolor de panza. Los síntomas marcadores que alertan fundamentalmente son esencialmente tres, que son la ictericia, que es coloración amarillenta de la piel y las mucosas, la coluria que es la orina oscura, tipo bebida cola, son signos característicos, y a veces también lo que se ve es que las heces se tornan más claras, lo que se llama hipocolia, pero hay que tener en cuenta que estos síntomas que son marcadores o signos, se presentan en menos de la mitad de los casos, la mayor cantidad de personas afectadas tiene síntomas absolutamente inespecíficos o sea que no se dan cuenta”.

¿Cuántos casos hay en nuestro país y el mundo?

Cabe destacar, que en la actualidad hay escasos casos en nuestro país y unos 300 en las diferentes partes del mundo, pero lo que resaltó el doctor es el tema de la vacunación: “lo importante que hay que destacar es que a partir de hace más casi 20 años, desde el 2005, apareció la vacunación en el calendario oficial contra la hepatitis común, fundamentalmente contra la A, que es una vacuna muy efectiva al igual que contra la B. Antes del 2005 los pediatras que peinamos canas, era común encontrarse con niños que presentaran hepatitis, era muy frecuente, era cosa de todos los días, y el 90 por ciento de los trasplantes hepáticos que se producían antes del 2005, eran debido a la hepatitis. A partir de la inclusión en el calendario oficial de la vacuna casi ha desaparecido la hepatitis A y la necesidad de hacer un trasplante hepático por hepatitis infecciosa”.

Medidas de prevención a tener en cuenta

En tanto, el también divulgador científico del Grupo Medihome se refirió a la necesidad de realizar una prevención, sobre la cual opinó que “las medidas para la prevención de la hepatitis son de dos tipos, el cuidado personal y los controles de salud y la vacunación. Respecto al cuidado personal, lo fundamental es primero la utilización de agua potable o agua segura, y si uno vive en una zona donde no está seguro de la potabilización del agua o si no se contará por el motivo que fuera con la misma, la potabilización del agua casera se hace hirviendo el agua y dejándola reposar tapada hasta que se enfríe o con dos gotitas de lavandina por litro de agua”.

“Después la higiene adecuada del hogar y el lavado frecuente de manos, y esto es fundamental, porque la hepatitis se transmite, la mayor parte de las hepatitis virales se transmite por lo llamado mecanismo orofecal, por la saliva, y por las heces contaminadas, entonces uno va al baño, no se lava adecuadamente las manos, se toca la boca o chupa algún utensilio de cocina, y contagia a otras personas directas o a través de intermediarios”, agregó.

Adenovirus: el principal sospechoso de la hepatitis

Siguiendo con este tema el especialista dijo que “algunos virus como este que estamos sospechando que es el adenovirus, se transmite también a través de secreciones respiratorias, entonces cómo prevenimos las infecciones respiratorias, hay que estornudar y toser en el pliegue del codo, usar pañuelos descartables, uso de tapabocas cuando la situación lo amerite o sea insistir con esto, usar barbijos en lugares cerrados y no ventilados, es también importante como cuidado personal el aislamiento domiciliario cuando hay cualquier proceso infeccioso que no se sabe bien ni la causa o sea ni mandar a los chicos a la escuela, jardín o guardería y consultar con el médico”.

¿Cuáles son los tratamientos que se realizan?

Finalmente, respecto al tratamiento a realizar, Silvestre sostuvo que “la enorme mayoría de las hepatitis cursa en forma benigna y no hay que hacer ningún tratamiento, hacer un reposo relativo y una dieta simple y se cura sola en la mayor parte de las personas, en un porcentaje menor, pero existente puede terminar en una enfermedad hepática grave que necesite un trasplante hepático, pero es la menor cantidad de casos”.

Si bien este nuevo virus se encuentra todavía en etapa de estudio por parte de los científicos en el mundo, es importante tomar dimensión de lo que es y seguir el consejo de los profesionales de la salud para prevenir esta enfermedad, y tratarla como corresponde en caso de que surja un caso.

¿Relación con el Covid?

Investigadores creen que este virus tiene algo que ver con el coronavirus, lo cual el especialista relató que “no está confirmado cuál es el origen, pero tal vez no tenga nada que ver con el covid, pero no se puede descartar, porque no hay una relación aunque fue lo primero que se pensó, porque por ahí hay algunas personas que fueron afectadas por el covid y queda como secuela una hepatitis, pero no hay ninguna relación para que se sospeche de eso”.

Silvestre agregó que “dentro de lo que del virus se sospecha, aparece algo llamado adenovirus, que es un virus que afecta a las personas y produce una enfermedad leve en vías respiratorias, en el tracto digestivo, con diarreas o cuadros gastrointestinales, afecta también a ojos o piel, o sea las infecciones por adenovirus son comunes y en general son leves y pasajeras. Se sospecha que lo que está causando esto es un adenovirus que mutó, es decir, que cambió su genoma y el organismo no es capaz defenderse de esto”.

Ni epidemia ni pandemia

A pesar del temor que representa esta hepatitis, el doctor dejó un mensaje clarificador: “A pesar de los cuadros que se produjeron, hay que aclarar alguna cosa, no estamos ni ante una epidemia ni ante una pandemia, esto está descartado, es un aumento de número de casos, que hubo en determinados países que ya son más de 22. Es un brote y se está investigando profundamente para saber qué más es esto, los casos son pocos, pero no quiere decir que no haya que prepararse o investigar, así se manejan los temas de salud cuando aparece algo que es nuevo, que sale de lo habitual”.

El facultativo agregó que “el objetivo es prevenir y prepararse por si ocurriera alguna cosa que se escapara de las medidas de control comunes, con el covid estamos curados de espanto, así que esa es la situación actual. De todas maneras, estos casos que se dieron no fueron muchos y segundo, la enorme mayoría se comporta como la hepatitis común, fueron leves y se curaron solos, hubo alguna complicación, pero es en la menor proporción de los casos. La mayor parte de los casos que están apareciendo son absolutamente leves, autolimitados, que no traen inconvenientes por el momento”.

POR G.A.