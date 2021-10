La efectividad de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por Pfizer / BioNTech se redujo del 88% al 47%, seis meses después de recibir la segunda dosis , según una investigación publicada en la prestigiosa revista de salud, The Lancet . El estudio fue considerado por organismos de salud al tomar la decisión de aprobar el tercer refuerzo.

El análisis mostró que la efectividad de la vacuna en la prevención de la hospitalización y fallecimiento por Covid-19, se mantuvo alta, alrededor del 90% durante los seis primeros meses, incluso frente a la variante Delta . Los datos sugeridos que la caída se debe más a la disminución de la eficacia del suero que a la expansión de variantes del SARS-CoV-2 más infecciosas.

"La eficacia de la vacuna contra la infección para los vacunados con la pauta completa disminución con el aumento del tiempo desde la vacunación, pasando del 88% durante el primer mes al 47% a los 5 meses desde la segunda dosis " , advirtieron los expertos que participaron del estudio.

.

Sin embargo, aclararon: " La reducción de la eficacia de la vacuna a lo largo del tiempo probablemente se deba a la disminución de la inmunidad con el tiempo más que a la variante Delta que escapa a la protección de la vacuna" .

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores de Pfizer y de Kaiser Permanente estudiaron los registros de salud electrónica de aproximadamente 3,4 millones de personas entre diciembre de 2020 y agosto de 2021 . “Nuestro análisis específico de variantes muestra claramente que la vacuna de Pfizer / BioNTech es eficaz contra todas las variantes actuales de preocupación, incluida la Delta”, explica Luis Jodar , vicepresidente senior y director médico de vacunas de Pfizer.

Una posible limitación de este estudio puede ser la falta de datos sobre el cumplimiento de las medidas preventivas, como el uso de las mascarillas. Tampoco se tuvo en cuenta, por ejemplo, la labor profesional de los sujetos que componen la muestra. Dos hechos que, a ojos de los investigadores de la compañía, podrían haber afectado a la frecuencia de la realización de pruebas diagnósticas y al grado de exposición al virus.

La efectividad de la vacuna contra la variante Delta fue del 93% después del primer mes, disminuyendo al 53% después de cuatro meses . Frente a otras variantes del coronavirus, la eficacia se redujo del 97% al 67%.

“Para nosotros, eso sugiere que Delta no es una variante de escape que está evadiendo por completo la protección de la vacuna” , dijo la líder del estudio Sara Tartof , del Departamento de Investigación y Evaluación de Kaiser Permanente Southern California. “Si lo fuera, probablemente no hubiéramos visto una protección alta después de la vacunación, porque la vacunación no funcionaría en ese caso. Comenzaría baja y permanecería baja ”, agregó.

En el documento publicado los autores sugirió que es más probable que las pruebas de variantes caídas en individuos vacunados , lo que podría llevar a cabo una sobreestimación de la efectividad específica de la variante en el estudio.

Investigaciones anteriores

El estudio publicado en The Lancet no es el primero que muestra un declive en la eficacia de la vacuna. En los últimos, otras investigaciones encontraron que la protección meses se redujo considerablemente a los 6 meses de la segunda dosis. Pero remarcan, como este relevamiento, que t iene un perfil de seguridad favorable y es muy eficaz en la prevención de Covid-19.

Un trabajo no revisado por pares y difundido en medRxiv (una web donde se publican investigaciones médicas) halló que la eficiencia va disminuyendo 6% cada 2 meses . "Es una especie de declive modesto, manteniendo todo en perspectiva, este número sigue siendo alto" , destacó con respecto a Natalie Dean , bioestadística de la Universidad de Emory.

No obstante, según los resultados obtenidos en otras investigaciones publicadas por The Lancet, se estima que los niveles de anticuerpos realmente caigan a los 6 meses a los niveles de una primera dosis.

.