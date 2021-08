Hay mucho estigma en torno a la masturbación. Muchos se preguntan si es saludable o no, si hace bien, si es lastimoso para el organismo, y por estos motivos hay mucho mito dando vueltas. Para la sorpresa de muchos, la mayoría de los médicos consideran este comportamiento no solo seguro, sino también saludable y necesario. No solo para la sexualidad sino para todos los sistemas del cuerpo.

Según dice Nicole Prause, neurocientífica que estudia el comportamiento y fisiología sexual y fundadora de la empresa de biotecnología sexual Liberos, mucha evidencia de los beneficios de la masturbación tanto para hombres como para mujeres está relacionada con el orgasmo. Así es como el cuerpo libera una gran cantidad de hormonas, que incluyen: endorfinas (reducen el dolor), oxitocina (ayuda a regular el estrés, el dolor, el miedo y el bienestar) y serotonina (reduce el estrés y ayuda a equilibrar el estado de ánimo).

.

De esta forma, la masturbación trae mayor relajación, reducción del estrés y la ansiedad, mejor sueño, dolores de cabeza aliviados, sexo en pareja mejorado y mayor satisfacción sexual. Pero también hay alguna evidencia que sugiere que la masturbación puede fortalecer el sistema inmunológico.

La masturbación también puede ser más placentera que participar en actos sexuales con una pareja porque alivia cualquier tipo de presión.

"Para muchas personas, cuando se masturban, especialmente en solitario, hay un componente de relajación", dice Susan Milstein, educadora certificada en sexualidad y profesora de salud y kinesiología en la Universidad Texas A&M. "No sienten la necesidad de actuar cuando están ahí para ellos mismos", agrega.

"Realmente es una de las formas de sexo más seguras que existen, siempre y cuando no comparta juguetes y limpie en el medio", dice Milstein.

.

Beneficios de la masturbación para mujeres

Más orgasmos

Las mujeres generalmente alcanzan el clímax más rápida y fácilmente durante la masturbación que durante el sexo. La razón por la que las mujeres tienen orgasmos con menos frecuencia durante el sexo podría ser que luchan por descubrir sus preferencias, según dice Milstein, y mucho menos comunicarlas. La masturbación puede ayudar con eso porque hace que las mujeres estén más en contacto con sus cuerpos, para que sepan cómo se sienten y qué necesitan.

Menos calambres

Durante su período, su útero se contrae para desprenderse de su revestimiento, lo que puede causar calambres dolorosos. Pero un orgasmo aumenta el flujo sanguíneo a los genitales y libera endorfinas, que pueden aliviar los calambres. Es una razón similar por la que el ejercicio también puede ayudar a eliminar los calambres menstruales.

Alternativa al sexo durante el embarazo

Las mujeres embarazadas pueden disfrutar de la masturbación más que el sexo en pareja, dice Milstein. Eso es porque el sexo con una pareja puede ser más incómodo dependiendo de la etapa del embarazo en la que se encuentre. Además, algunas parejas masculinas se preocupan por lastimar al feto, por lo que la masturbación puede ser menos estresante. Pero el sexo durante el embarazo es perfectamente seguro tanto para la madre como para el niño.

Beneficios de la masturbación para hombres

Riesgo reducido de cáncer de próstata

Milstein dice que una investigación muestra que la eyaculación es lo que reduce el riesgo de cáncer, ya sea a través de "relaciones sexuales en pareja, incluso sueños húmedos o la masturbación". La teoría es que "estás limpiando el sistema" o deshaciéndote de bacterias o toxinas potencialmente problemáticas que pueden causar cáncer, dice ella.

Tanto Milstein como Prause dicen que la investigación sobre el cáncer de próstata ha sido mixta. Un estudio publicado en 2016 encontró que algunos factores, como el rango de edad de los participantes del estudio, podrían estar complicando un veredicto claro sobre si la eyaculación está relacionada con un menor riesgo de cáncer de próstata.

Satisfacer un deseo sexual elevado

Debido a los niveles más altos de testosterona en los hombres, lo que contribuye a la libido, el impulso sexual suele ser más alto en los hombres que en las mujeres. Por lo tanto, la masturbación puede ser una excelente manera para que los hombres en relaciones heterosexuales manejen sus mayores impulsos. Prause dice que algunos hombres dicen que usan la masturbación como un medio para reducir la carga sexual de sus parejas.

Efectos secundarios de la masturbación en hombres y mujeres

Enfermedades e infecciones de transmisión sexual.

Si bien la masturbación es generalmente más segura cuando se trata de propagar una infección de transmisión sexual, todavía existe un riesgo. Cuando comparta juguetes, opte por materiales duros no porosos para facilitar la limpieza. Si su juguete es poroso, como un consolador de gelatina, Milstein dice que use un condón y luego, después de cada uso, tire el condón y limpie el juguete.

Salud mental

La masturbación ocasionalmente puede tener un efecto negativo en la salud mental. A veces, las personas se sienten culpables cuando se masturban, lo que puede evitar que se relajen por completo y disfruten de la experiencia.

"Es una de esas cosas sobre las que necesitamos empezar a normalizar y a tener conversaciones, especialmente con las mujeres", dice Milstein. "Creo que tenemos que dejar espacio para esa conversación. Si te sientes bien, esa es la parte importante y no está amenazando tu relación".

Relaciones

Algunos pueden ver el placer propio como una amenaza para su relación romántica. Pero Milstein dice que no deberían permitir que esto sea un inconveniente. Más bien: "La masturbación es una parte valiosa de lo que las personas pueden hacer para mejorar su relación con ellas mismas y disfrutar de la actividad sexual por sí mismas, pero también con sus parejas. Creo que puede ayudar a su relación si hay comunicación sobre lo que encuentras en ella. . "