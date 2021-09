La diabetes es una de las enfermedades más comunes del mundo, con una alta incidencia en la sociedad actual. En Argentina, por ejemplo, la prevalencia de diabetes es del 12,7% y continúa creciendo año tras año. A pesar de su gran presencia, las dudas en lo que respecta a su origen, aparición, tratamiento y efectos son comunes, y una de las más preguntadas es porqué se produce.

¿Es hereditario? ¿Se adquiere con el tiempo? ¿El exceso consumo de azúcar lleva a la diabetes? Son todas preguntas por las que Google en algún momento habrá colapsado. Casi como la celiaquia, la diabetes es una de las enfermedades por las que la gente tiene más curiosidad, incluso para quienes no la portan.

Para empezar, vale aclarar que por un lado, las enfermedades hereditarias son consideradas como tales por presentarse a causa de alteraciones en uno o más genes, que pasan de generación en generación. Por otro lado, debemos comprender que la diabetes es una condición compleja con diferentes tipos de variantes, cada una con sus propias características, tendencias y causas.

En conclusión, el grado de heredabillidad de la diabetes va a variar según el tipo, de acuerdo a lo sostenido por la Federación Internacional de Diabetes.

.

¿Cómo se produce la diabetes?

Todo se da en el proceso digestivo, donde gran parte de los alimentos que se consumen se convierten en glucosa, conocida comúnmente como azúcar en sangre. La glucosa circula en el torrente sanguíneo y se utiliza como alimento para las células del cuerpo.

Sin embargo, las células no pueden absorber glucosa por sí mismas. Requieren de la insulina, que se produce en el páncreas, y debe adherirse a la superficie de la célula. Cuando esto ocurre, las células del cuerpo se activan y pueden absorber la glucosa. Este proceso regula el nivel corporal normal de azúcar en sangre.

La diabetes es un trastorno donde las células no pueden absorber la glucosa, y por tal motivo el azúcar queda en la sangre. En la diabetes de tipo 1, el páncreas no produce suficiente insulina y, por tal motivo, la glucosa no puede absorberse para reabastecer a las células. En la diabetes tipo 2, el páncreas produce la insulina pero no funciona adecuadamente, de manera que las células no pueden absorber la glucosa en forma uniforme.