No importa la situación ni el lugar en que se presente un accidente o algún tipo de percance que pueda perjudicar la salud de una persona, es muy importante tener ciertos conocimientos a la hora de practicar los primeros auxilios, ya que estos pueden salvar a alguien de un problema, incluso de la propia muerte.

Es fundamental tomar conciencia acerca de técnicas y procedimientos que se deben tener en cuenta en situaciones de emergencia o cuando una persona enferma o lesionada precisa ayuda, por eso interiorizarse en cursos u otros espacios puede ayudar en casos desesperantes, al menos hasta que llegue la ayuda profesional.

Tres grupos de emergencias

Lo cierto es que las situaciones en donde los primeros auxilios tienen impacto están divididas en tres grandes grupos, que son los siguientes: 1) emergencias por lesiones: personas lastimadas con algún elemento punzante; quienes sufren una hemorragia visible en alguna parte del cuerpo o son víctimas de un traumatismo, 2) emergencias médicas: personas con hipoglucemias o que manifiestan problemas respiratorios, sufren ataque al corazón o cuadros de alergias, etc., y 3) emergencias medioambientales: son aquellas ocurridas por picaduras, mordeduras, golpes de calor e intoxicaciones, entre otras.

Ahora bien, la pregunta importante es qué hacer y con qué elementos deberíamos contar para poder enfrentar las emergencias, a lo cual la respuesta de la doctora Valeria El Haj (M.N. 99.291) es que "es imprescindible que las personas tengan información de calidad, discerniendo de los mitos populares, porque en la mayoría de los casos se acciona con la idea de ayudar pero el desconocimiento puede complicar la situación causando efectos adversos".

Primeros auxilios: recomendaciones

En cuanto a los hechos, la profesional aconseja tomar cursos o informarse de fuentes verídicas, como instituciones médicas, y tener en cuenta reglas generales como: 1) al acercarse, la persona debe presentarse, explicar que tiene conocimientos de primeros auxilios y consultarle si es posible ayudar, 2) observar alrededor y verificar las condiciones del lugar para no exponerse al peligro, buscando siempre la seguridad, 3) no mover a la persona enferma o lastimada, 4) llamar a una ambulancia; accionando la cadena de supervivencia, 5) manejar la situación buscando la calma y evitando el descontrol y 6) no tocar en forma directa ningún tipo de secreciones.

Es necesario saber que en ciertas ocasiones, como por ejemplo en los casos de intoxicación, es muy útil tener los teléfonos correspondientes donde encontrar la ayuda precisa para estas situaciones.

"Informarnos y prepararnos para actuar en momentos de crisis es una necesidad para complementarnos como seres sociales, auxiliando de forma exitosa incluso hasta el punto de salvar vidas, y para lograrlo el saber es la mejor prevención", finalizó diciendo la directora médica nacional de Ospedyc.

Botiquín y elementos

Es clave contar con herramientas que ayuden al desempeño de los primeros auxilios, y hay que tener un botiquín con elementos que puedan ser transportables y estén ubicados en un espacio conocido por todos. Los objetos son: jabón neutro para higienizar heridas, alcohol en gel para desinfección de manos, termómetro para medir temperatura corporal, guantes descartables de látex para no contaminar heridas y para seguridad de la persona que asiste a la víctima, gasas y vendas para limpiar heridas y detener hemorragias, antisépticos como yodo povidona para limpiar las heridas, tijera para cortar gasas y vendas o la ropa de la víctima y cinta adhesiva para fijar gasas o vendajes.

¿Cómo realizar una reanimación cardiopulmonar (RCP)?

- Comprimir hacia abajo el torax de la persona hasta hundirlo entre 5 a 6 cm.

- Mantener siempre los brazos extendidos.

- Apoyar el talón de una mano en el centro inferior del esternón. Colocar el talón de la otra mano sobre la primera y entrelaza tus dedos.

- Zona donde se deben realizar las compresiones (centro del pecho).

