Si de algo siempre hay que estar provisto en una vivienda o automóvil es de un buen botiquín para “salir del paso”, y poder brindar un rápido auxilio hasta que se lleve a la persona hasta un centro sanitario, es por eso, que contar con los elementos indicados es clave y pueden llegar a salvar una vida.

En el caso de un rodado es importante llevar un botiquín de primeros auxilios, ya sea cuando se sale a la ruta o cuando se transite por la ciudad, es decir, en todo momento para estar preparado para cualquier inconveniente imprevisto. Al igual que en el hogar, tener un botiquín en el auto es muy importante, ya que nunca se sabe cuándo podría ser necesario contar con algunos artículos básicos para hacer frente a imprevistos menores como una cortadura, un malestar físico, un dolor de cabeza, o asistir a algún acompañante que lo requiera, entre otros percances.

Objetos a tener en cuenta

Entre los elementos que son necesarios tener en el vehículo se encuentran el matafuegos, el chaleco refractario y el botiquín de primeros auxilios. Para este último, no es necesario que su contenido sea sofisticado, alcanza con lo básico para atender una emergencia y, sobre todo, para una asistencia rápida cuando se tiene un accidente de autos.

Los especialistas sanitarios y de seguridad recomiendan llevar en la guantera o baúl de un automóvil los siguientes elementos: gasas estériles, vendas y apósitos de distintos tamaños, tela adhesiva hipoalergénica, agua oxigenada, solución yodada, alcohol, guantes de látex, crema para quemaduras, pinzas pequeñas, tijera, algodón, analgésicos y antiinflamatorios y adicionalmente, a causa de la pandemia por el virus COVID-19, se recomienda agregar tapabocas descartables y alcohol en gel.

.

Cabe destacar, que el botiquín debe ser una caja rígida, estar guardado en un lugar visible, de fácil acceso y, de ser posible, siempre debe ser el mismo. De esta forma, en caso de necesitarlo va a ser más sencillo acceder a él, como así también poder darle indicaciones a un tercero si se necesitara que otra persona acceda por nosotros.

Botiquín: ¿Dónde debe estar ubicado?

Un tema a saber es que es importante tenerlo en un lugar seguro y fresco ya que los medicamentos no pueden exponerse a temperaturas superiores a los 25°C, y siempre que se use algún elemento se debe reponer para que no falte nada. Por otra parte, es necesario revisar el contenido periódicamente para asegurarse que no haya algún medicamento vencido, y si es de esta manera, hay que reponer de inmediato para “estar al día” con la medicación.

Si bien el poder contar con un botiquín permitirá asistir eventualidades menores hasta el traslado a algún establecimiento sanitario, es recomendable, además, poder contar con un servicio de asistencia ante posibles urgencias que surjan, y además que el mismo pueda brindar asistencia al conductor y los acompañantes ante un accidente en todo momento y lugar.

¿Qué hacer en un accidente?

Además de tener los elementos indicados en un botiquín para atender a una persona en principio, también hay algunos consejos para realizar primeros auxilios: No hay que mover a una persona enferma o lastimada, y llamar a una ambulancia o al servicio médico de forma inmediata, accionando la cadena de sobrevida.

En el caso de pacientes que sufren un paro cardíaco extrahospitalario (PCEH), éstos dependen de la asistencia que se les preste en su comunidad o entorno social. Los testigos deben reconocer el paro cardíaco, pedir ayuda, iniciar la RCP y realizar la desfibrilación hasta que el equipo de emergencia se haga cargo y traslade al paciente a un servicio de urgencias o laboratorio de cateterismo.