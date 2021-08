Algunas se lo toman con más humor, otras con espanto, y muchas otras con curiosidad e intriga. Que las mujeres que están esperando un bebé sueñen con un embarazo es algo común debido a la emoción y la ansiedad del momento. No obstante, cuando ocurre esto mismo pero en realidad no están atravesando ese proceso, genera mucha inquietud.

Un embarazo suele ser un momento determinante en la vida, por lo cual, siempre es preferible que la decisión de atravesarlo sea planificado, querido, y contar con los recursos adecuados para no afectar tanto a la salud de las madres como las del futuro hijo/a.

Test de embarazo positivo. (Imagen ilustrativa)

Muchas mujeres que sueñan con esta escena sienten la presión de que algo falle y tener que atravesar un embarazo en un momento indeseado. Sin embargo, otras frecuentan imágenes con el vientre ensanchado en sus sueños por el deseo de convertirse en mamás o las ganas de tener a su bebé ya en brazos.

Por esta razón, algunos terapeutas fieles a las teorías de Sigmund Freud, responden a sus pacientes que el soñar que se está embarazada, sin estarlo realmente, puede ser un reflejo del inconsciente de su deseo por ser madre pronto. Además, soñar con un embarazo es muy frecuente en mujeres que están planeando ser madres o que llevan un tiempo intentando quedarse embarazadas. Pero en realidad, estos sueños pueden interpretarse de diferentes maneras.

Etapa de madurez y crecimiento personal

Si los sueños donde apareces embarazada sin estarlo realmente son frecuentes, seguramente estés atravesando un período de transcisión hacia la adultez y el crecimiento personal, por cual tienes que ocuparte de muchas cosas más, y que te tiene preocupada.

Asumir la idea de hacerte adulta y encontrarte con obligaciones y desafíos más difíciles es una tarea ardua, pero debes ser paciente contigo misma y entender que se trata de un momento, hasta que tu vida se reacomode y te sientas estable con tus decisiones. Quizás haya llegado el tiempo de replantearte tus objetivos en la vida y hagas los cambios precisos para lograr tus metas y hacer realidad tus sueños.

Cambios en tu vida

Un embarazo y la idea de convertirse en mamá implica un gran cambio y responsabilidad en la vida de toda mujer. Pero esto no está ligado únicamente a la creación de una familia o el nacimiento de un bebé: soñar que estás embarazada sin estarlo tiene que ver con el deseo de llevar a cabo ciertos cambios en uno o más ámbitos de tu vida.

A veces los deseos y anhelos se presentan en la vida de uno de las formas más insólitos, como sueños con embarazos. En el caso de que te pase, es una buena oportunidad para replantearte hacer algo diferente o alguna actividad pendiente que quedó en el pasado. Tu inconsciente te puede estar indicando que la hora ideal para cumplir con aquellas metas tan ansiadas, iniciar un proyecto nuevo, cambiar tu estilo de vida, cambiar de trabajo, formar una familia, o lo que se te ocurra.

Soñar que estás embarazada y que conoces el sexo del bebé

Si soñar que se está embarazada ya es bastante impresionante, imaginate saber si se trata de un niño o una niña al que llevas en tu vientre. Esto, según los piscólgos, podría estar relacionado con la emoción que produce este proceso y la ansiedad por conocer más sobre el bebé. Sin embargo, otros consideran que podría tratarse de una manifestación del incosciente sobre una persona particular con quien queremos estrechar o reforzar un vínculo.

Soñar que esperas gemelos

Normalmente, estos sueños están vinculados al sentimiento de temor o angustia que produce la idea de tener gemelos, por las complicaciones que esto implica tanto en el parto como luego de dar a luz. Así todo, quienes realizan un análisis más profundo del tema opinan que podría ser el reflejo de las preocupaciones generadas por las dificultades o problemas que puedan conllevar futuros proyectos.

Soñar con un embarazo no deseado o planificado

La interpretación más común es el miedo o la angustia que produce la posibilidad de que el método anticonceptivo que se use falle y que se produzca un embarazo en un momento inoportuno. No obstante, también puede estar vinculado a otro tema que no esté relacionado a la gestación.

Según dicen los terapeutas, también podría reflejarse en ese sueño un sentimiento de negación hacia un hecho específico de tu vida al que debes enfrentarte y que te gustaría evitar por todos los medios. Esta situación puede estar generándote estrés, angustia o ansiedad.

Soñar que das a luz

El significado de ese momento particular podría significar el comienzo de una nueva etapa en tu vida, o el inicio de un proyecto que tanto esperabas y que te produce mucha emoción y ansiedad. Las ganas de que nos vaya bien y que algo nos aporte beneficios a veces se manifiesta de estos modos en nuestro inconsciente. En cambio, si en el transcurso del parto aparecen complicaciones, podría ser una señal de que se están presentando problemas.