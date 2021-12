Tras un año ajetreado y desgastante para todos, y aún con la presencia de coronavirus entre nosotros, llegó el momento más esperado: las merecidas vacaciones, que pueden tener lugar en el mar, montañas o simplemente en casa pero que es bueno tener a mano consejos para disfrutarlas de la mejor manera posible y evitar sobresaltos.

Lo más importante a la hora de tener un buen descanso es todo tipo de medidas preventivas que hay que tener a la hora de viajar hacia un destino, por ejemplo, en el caso de hacerlo por vía terrestre, el rodado tiene que esta en óptima condiciones por lo que se recomienda siempre antes de partir, acudir a un mecánico para que revisa la unidad, llevar toda la documentación requerida por sí es parado por la policía (cédula verde o azul, carnet de conducir, tarjeta del seguro y la Verificación Técnica Vehícular (VTV), además de contar con botiquín completo por si aparece algún percance.

¿Qué hacer en la ruta?

A la hora de circular por la rutas, autopistas o caminos rurales hay varias recomendaciones a tener en cuenta para tener un viaje seguro y tranquilo, como respetar las normas de tránsito sobre todo los límites de velocidad, viajar en un horario diurno ya que facilita la visión, no usar el celular mientras se maneja, usar siempre el cinturón de seguridad, señalar las maniobras que va a realizar con antelación a otros conductores, mantener la distancia con otros rodados, en el caso de motos incorporar el uso de cascos y algo muy importante, es que los niños deben permanecer sentados en butacas especiales con sus respectivos cinturones, ya que los del auto no los protegen de forma apropiada.

Avión, otro medio a tener en cuenta

Siguiendo con los medios de transporte, el otro caso es para aquellos que viajan en avión, sobre todo cuando se lo hace en menores, por lo cual hay diversos puntos a considerar como planificar bien el horario del viaje, ya que hay que estar un buen tiempo antes en el aeropuerto y con la presencia de menores esto puede ser más complicado, armar un botiquín aparte del que puede ofrecer un avión con medicación particular que tome una persona u otros objetos, entretener a los niños para que no sufran tanto el tiempo de vuelo con juegos de mesa, pinturitas o dispositivos electrónicos, llevar vestimenta cómoda para no sufrir durante horas en el aire, si se lleva carrito para bebé dejarlo en la puerta del avión hasta que se baje del mismo y así evitar problemas de equipaje y en cuanto a la comida en este transporte aéreo, si una persona lleva adelante una dieta especial dar aviso al personal de línea para llevarse algo consigo.

Otra tema con respecto al vuelo, es que por temas de seguridad los niños menores de dos años no ocupan asiento y se los debe llevar en brazos, por lo que en ese caso, las azafatas entregan un cinturón especial para sujetarlos durante el aterrizaje y el despegue, el cual se entrelaza con un adulto.

Vacaciones: ¿Qué llevar para un camping?

Uno de los sitios elegidos por los viajeros apunta a la naturaleza y al uso de un camping público o de manera particular, modo que gana adeptos con el paso del tiempo, y que algunos elementos son esenciales para llevar como una bolsa de dormir, aislantes, botiquín de primeros auxilios, elementos personales de belleza, kits solares, herramientas y accesorios, equipo para cocinar y comer, colchón inflable, carpa o iglú y equipo de pesca si es que desea practicar esta actividad.

Coronavirus entre nosotros

Si bien las vacaciones pueden ser un momento de diversión, no hay que olvidar que el mundo todavía sigue combatiendo al Covid, y por ende, adonde una persona o familia vaya no sólo hay que utilizar el tapabocas o mantener normas de higiene para evitar el contagio sino que también es bueno tener algunas consignas de protección como elegir un destino turístico en el cual no haya gran cantidad de casos, disminuir el contacto innecesario con superficies como pasamanos, juegos, ascensores y otros, a la hora de comer se recomienda no compartir vasos, platos y cubiertos, lo mismo que al realizar una excursión o ir a una playa, donde hay que evitar compartir protectores solares, ropa o accesorios y elegir actividades al aire libre.

El dengue también está presente

Así como el coronavirus sigue entre nosotros, hay otra enfermedad que suele presentarse en épocas de verano o sitios de altas temperaturas, y se trata del dengue, por lo cual los especialistas aconsejan evitar exponerse al aire libre durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, las horas de mayor actividad del mosquito, usar mangas largas y pantalones largos si hay excursiones o actividades en ciertos lugares, utilizar repelentes en sectores de mucha vegetación o animales, llevar paracetamol en vez de aspirina o ibuprofeno y llevar un seguro de asistencia al viajero.

Vacaciones: momento que aparecen lesiones

Ahora bien, a pesar de poder pasar una estadía en cualquier lugar con tranquilidad y armonía, hay que tener en cuenta que en estos momentos es donde suelen darse diversos tipos de lesiones, ya que nuestra mente está despreocupada y disfrutando del momento.

Existe un listado de accidente que suelen darse en verano y son los siguientes: 1) lesiones por accidente de tránsito (son los más frecuentes), 2) lesiones por cuatriciclos y 4x4 (vienen en aumento), 3) lesiones por caídas (sobre todo en prácticas al aire libre), 4) lesiones por exposición al sol, con lo cual se recomienda evitar la exposición a éste entre las 11 y 16, utilizar ropa clara y liviana, sombrero y lentes con filtro para rayos UV, utilizar protectores solares con no menos de FPS 30 cada 2 horas y luego de una inmersión, 5) lesiones por ahogamiento (sobre todo en menores de edad), 6) lesiones por caída de rayos (se recomienda acondicionar lugares al aire libre con dispositivos de protección).

Primeros Auxilios: vital para estar tranquilo

En tanto, si todas estas recomendaciones no alcanzaron o no se aplicaron y ocurrió un accidente, la pregunta instantánea que surge es qué hacer en esos casos, y la misma es al ver a alguien herido hay que presentarse ante él y ofrecerle ayuda si la requiere, y comentarle si es que tiene conocimiento de Primeros Auxilios, todo esto con suma calma para no alterar al lesionado, hay que observar alrededor y verificar condiciones del sitio para no exponerse al peligro evaluando la seguridad del mismo, no hay que mover a la persona lesionada a menos que el lugar presente un riesgo para ambos, llamar a una ambulancia o servicio médico, usar guantes y protección ocular ante la presencia de sangre u otros fluidos corporales, de hecho, nunca que tocar de forma directa estas secreciones.

Temporada de otitis

Si bien la temporada estival es un alivio para todos por la llegada del descanso, también hay que estar prevenido para una situación particular que suele presentarse. Se trata de la otitis, la cual se genera en el oído externo y a veces es consecuencia de productos utilizados para el mantenimiento de piletas, como el cloro, que irrita la piel, provocando micro emisiones que dejan pasar a las bacterias, ya sean el medio acuoso o la flora normal del propio conducto.

Para prevenirla, se sugiere consultar con un otorrino antes del inicio de temporada de pileta o vacacionar en lugares con río, lagos o mar, y evitar el uso de hisopos par remover la cera, ya que puede ocasionar pequeñas lastimaduras y favorecer la infección bacteriana.

.

Lo cierto, es que los baños prolongados debilitan la piel del conducto auditivo externo, lo cual sumado a la presencia de humedad y el cambio de PH son la condición predisponente para las otitis externas bacterianas o micóticas. Hay que procurar no sumergirse en aguas muy frías de golpe, porque el cambio brusco de temperatura daña la zona y propicia la aparición de infecciones.

POR G.A.