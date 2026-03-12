El Centro Gallego incorpora tomógrafo de última generación para mejorar diagnósticos

El Centro Gallego de Buenos Aires incorporó un tomógrafo de última generación que permitirá realizar estudios más rápidos, precisos y confiables, mejorando de manera directa la calidad de los diagnósticos y reduciendo los tiempos de espera para los pacientes.

Cada mes, miles de personas asisten al sanatorio en busca de respuestas médicas. Con este nuevo equipamiento, la institución fortalece su capacidad para detectar patologías de manera temprana y optimizar los procesos de atención tanto para pacientes internados como ambulatorios.

El nuevo tomógrafo multislice de 32 cortes combina alta resolución de imagen, mayor velocidad de procesamiento y una menor dosis de radiación. Gracias al uso de inteligencia artificial, permite obtener imágenes de gran detalle y aumentar la confiabilidad de los estudios, incluso en casos complejos.

Nuevo tomógrafo de última generación en el Centro Gallego de Buenos Aires.

Esta tecnología amplía de forma concreta las capacidades diagnósticas del sanatorio: desde estudios cardiovasculares y angiográficos hasta evaluaciones pulmonares con detección temprana de nódulos, además de estudios neurológicos, traumatológicos y cardíacos de alta complejidad, todo en menos tiempo y con mayor seguridad para el paciente.

Durante el acto de inauguración, el director médico del Centro Gallego, Dr. Germán Fernández, destacó el impacto que tendrá el nuevo equipamiento en la práctica diaria.

"Este tomógrafo marca un antes y un después para el sanatorio. Nos permite trabajar mejor como equipo, ganar confianza en cada diagnóstico y ofrecer estudios más rápidos y precisos. Eso se traduce directamente en una mejor experiencia para el paciente y en una medicina cada vez más segura y eficiente".

Dr. Germán Fernández, Dra. Andrea Falugi, Dra. Tiziana Magarelli, Ing. Héctor Martini.

Y agregó: "Es un tomógrafo de una de las últimas generaciones que nos permitirá optimizar todos los procesos de estudio, tanto para nuestros pacientes como para quienes se acerquen desde fuera del sanatorio a realizar sus consultas".

En el evento participaron autoridades médicas de RED BASA, entre ellas la Dra. Andrea Falugi, Directora Médica Nacional; el Ing. Héctor Martini, Director General; la Dra. Tiziana Magarelli, Subdirectora Médica; y el Lic. Jorge Ruiz, Gerente de Planificación de Bioimágenes. También estuvieron presentes el Dr. Germán Fernández, Director Médico del Centro Gallego, y Florencia Soria, Directora Administrativa del Centro Gallego.

"Hoy es un día muy especial para el Centro Gallego. La inauguración de este moderno tomógrafo es un gran paso en nuestra misión de brindar atención médica de alta calidad a la comunidad. Este equipo de última generación no sólo amplía nuestra capacidad de diagnóstico, sino que también refleja el compromiso de nuestro equipo con la salud y el bienestar de todos", expresó Falugi.

Nuevo tomógrafo de última generación en el Centro Gallego de Buenos Aires.

La incorporación del nuevo equipamiento forma parte de un plan sostenido de inversión en tecnología médica que RED BASA impulsa en su red de centros de salud, perteneciente al GRUPO OLMOS. Este proceso ya tuvo avances en Santa Clara de San Juan, la Fundación Favaloro y Santa Clara de Don Torcuato, y continuará en otras sedes como Morón, El Talar y Mendoza.

En ese sentido, el Ing. Héctor Martini, Director General de RED BASA, subrayó el alcance de esta estrategia de modernización tecnológica.

"Siempre es motivo de profundo orgullo participar de estos hitos. Esta incorporación debe entenderse en el marco de una enorme inversión que el grupo viene realizando en todos los sanatorios de la red. Este es el sexto tomógrafo que inauguramos y representa un paso más para seguir acercando tecnología de alto nivel a nuestros pacientes".

La llegada del nuevo tomógrafo no representa sólo la incorporación de un equipo de última generación, sino también una evolución en la forma de abordar el diagnóstico médico: una herramienta que permite detectar antes, observar con mayor precisión y tomar decisiones clínicas con mayor certeza.