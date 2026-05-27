El Gobierno lanzó un programa nacional para detectar y tratar el ACV a tiempo

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, anunció la creación del Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (ACV) durante la apertura del Global Stroke Alliance 2026 / VII Latin American Ministerial Meeting, un encuentro que se realiza por primera vez en Argentina y que reúne a especialistas, autoridades sanitarias y referentes internacionales en enfermedades cerebrovasculares para intercambiar avances científicos y promover debates estratégicos sobre el futuro del cuidado cerebrovascular.

En su discurso, Lugones subrayó la magnitud del problema: más de 50.000 personas sufren un ACV por año en el país, más del 80% de los casos ocurre en mayores de 65 años y más del 35% de los eventos que no reciben tratamiento a tiempo generan secuelas graves y discapacidad permanente. El ACV es la segunda causa de muerte en la población adulta argentina.

El ministro también planteó la lógica central del programa: la necesidad de actuar en dos frentes al mismo tiempo. "Un sistema sanitario que solo trabaja en la población actual corre detrás de la enfermedad. Uno que solo trabaja a futuro deja sin respuesta a los que ya están en riesgo hoy. Abordar el ACV es trabajar los dos al mismo tiempo", señaló Lugones.

Qué propone el programa

La iniciativa apunta a optimizar la respuesta sanitaria en todo el proceso de atención del paciente, desde el diagnóstico hasta la rehabilitación. Sus ejes centrales son el desarrollo de circuitos coordinados de atención en todo el territorio nacional, la implementación de protocolos alineados con estándares internacionales para terapias de reperfusión y tratamientos de alta complejidad, y la creación de un Código ACV Nacional para activar alertas y mecanismos de coordinación en tiempo real ante casos sospechosos.

El programa también incorpora herramientas digitales para el registro clínico y seguimiento de pacientes, y establece un módulo específico de rehabilitación para garantizar la continuidad de cuidados después del evento agudo. Su implementación será escalonada y en articulación con las provincias, respetando las competencias jurisdiccionales. Argentina ya cuenta con una Red de Hospitales Nacionales para la Atención de ACV, sobre la que se construirá el nuevo circuito asistencial estandarizado.

Prevención: el otro frente

Lugones también advirtió que detrás de gran parte de los ACV hay factores de riesgo vinculados a hábitos de vida y enfermedades crónicas. "Cuando miramos esa historia encontramos, en general, tres condiciones que aparecen una y otra vez: diabetes, hipertensión y obesidad", señaló, y destacó la necesidad de fortalecer la prevención desde edades tempranas. "La prevención no es un gasto, es la inversión más eficiente que puede hacer un sistema de salud", sostuvo.