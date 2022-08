La modelo y actriz Adabel Guerrero brindó una entrevista a Gastón Pauls en el ciclo Seres Libres y contó la dramática situación que padeció con su hermano, que tiene problemas de adicción. “Procuro tener una salud física y mental”, remarcó la joven artista.

En los primeros momentos de la nota en CrónicaHD, Adabel Guerrero mencionó que su madre padecía una enfermedad.

“Sufrió depresión toda su vida, fue alcohólica y falleció. Tuvo un paro cardíaco, pero ya tenía cirrosis”, indicó sobre el momento trágico cuando tenía solo 17 años.

Por otra parte, la famosa bailarina planteó: “Tenemos muy poco margen para ser libres. Nos marca todo. Yo luché toda la vida por tener ese poco margen de libertad”.

“Mi hermano es adicto y hoy no sé dónde está. Traté de sacarlo, lo seguí por todos lados. Desde instituto de menores, porque se fue de casa a los 15 años, hasta de las cárceles”, describió sobre su familiar.

Del mismo modo, la joven actriz lamentó: “Lo fui a ver a centros de rehabilitación. No salió nunca y en un momento ya sentí que no era mi hermano”.

Adabel Guerrero en Seres Libres con Gastón Pauls.

“Me encontré con una persona que quería sacarme plata. Él me pide dinero, me decía que estaba por salir de la cárcel y me pedía millones de dólares”, relató.

“Ahí me di cuenta del delirio”, apuntó sobre los pedidos que le hacía y señaló que la amenazó con que iba a contar cosas malas de ella en la televisión.

“Le pagaban en los programas para que hablara mal de mí. Me agarró como una parálisis facial en la cara y ahí dije: este es el límite”, remarcó Adabel Guerrero.

“Hoy procuro tener una salud física y mental después de pasar un montón de situaciones en la infancia”, agregó la artista que participó de exitosos ciclos de la televisión argentina y varias obras teatrales.

“No me la va a arruinar una persona que quiere usarme y no tener un vínculo de amor”, aclaró. En un momento donde recordó su infancia, Adabel Guerrero consideró: “Vivir con una persona alcohólica es horroroso, es como que estás en el aire, no tenés sostén”.

Allí, entre lágrimas, expresó varios momentos que sufrió durante sus primeros años de infancia por la adicción al alcohol que padecía su madre.

Luego contó ante Gastón Pauls, que apenas murió su madre le ofrecieron asistencia psicológica y destacó: “Eso me salvó”.

“Me da miedo sentirme sola. Porque yo creo que eso es lo que hizo que mi vieja sea alcohólica. Me da como miedo repetir la historia”, apuntó y remarcó que “labura muchísimo” para que no le pase.