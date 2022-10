El reconocido periodista Alejandro Fantino se casó esta mañana con su actual esposa, la modelo Coni Mosqueria. “Esto es lo más hermoso y maravilloso de la vida”, manifestó el periodista, al finalizar la ceremonia en el registro civil de Bahía Blanca, donde estuvieron acompañados por sus seres queridos.

“Acá encontré a la mujer de mi vida y eso se lo agradezco a Bahía. Es la tierra de mi esposa y ahora también de uno. Yo estoy hecho de tierra santafesina y ella de acá, pero esas tierras se unen”, aseguró Fantino, en diálogo con el medio local, La Brújula 24.

Se casaron en el registro civil de Bahía Blanca.

Tras dar el tan ansiado “Sí” en el registro civil ubicado sobre la calle Castelli, el conductor y su esposa fueron recibidos por centenares de fanáticos que se acercaron a presenciar la boda. Vestidos, anillos, arroz y muchos aplausos llenaron la sala de emoción.

La pareja se conoció en 2017 y formalizó su vínculo un año más tarde. No obstante, recién a mediados de julio de este año, él le propuso matrimonio durante sus vacaciones por Grecia. “No hay nada por encima de mi relación con mi esposa”, ratificó Fantino, en una entrevista pos boda.



La boda de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

Después de cuatro años de relación, él de 51 años y ella de 29 decidieron concretar sellar su amor con un casamiento. “Yo siento que Dios creó a una mujer con la que yo voy a ser feliz casado. Ya lo soy de novio y este tiempo que viene quiero trabajar por felicidad y, por sobre todas las cosas, estar al lado de una persona como Coni lo que el tiempo me depare para vivir en este plano”, expresó Fantino, durante una entrevista con el psicoanalista Gabriel Rolón, en Animales Sueltos.

En este marco, el periodista aseguró que los 50 le “pegaron fuerte y hermosamente a la vez”, pero es una etapa en donde se dio cuenta diferentes factores en su área profesional y personal: “Hay gente con la que no quiero compartir más un minuto de mi vida y quiero dedicar lo que me quede a estar con gente con la que quiero estar, con la que soy feliz, me hace bien y le hago bien”, sostuvo.

Según informaron los recientes casados, la boda tendrá dos etapas de celebración. Por un lado, el civil que se llevó a cabo en Bahía Blanca, junto con la familia más cercada de Coni, y, por otra parte, el próximo 12 de noviembre realizarán una ceremonia en Cañuelas, donde se espera que asistan más de 100 invitados.